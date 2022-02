Con muchos goles se disputaron dos jornadas en La City

Este martes se disputó la cuarta fecha del torneo Femenino y del Senior+35 en el complejo La City. Y este miércoles se jugó la quinta fecha del Libre que se cierra este jueves con 10 encuentros.

En la jornada del martes, en el torneo Femenino La Juve derrotó a Ademia FC y es el puntero. En tanto que en el Senior+35 Balboa sigue ganando, esta vez goleó a Ferro y es puntero con puntaje ideal.

Por otra parte en la noche de este miércoles comenzó la quinta fecha del Libre, para destacar el partidazo entre el que llegaba como puntero del grupo 6, El Sporting FC se enfrentaba con el escolta Palo Cruz que se quedó con la victoria sobre el final con un golazo de Seba López y ahora comparten la punta junto a Sanitarios Fachini que «bailó» a Praga.

Mientras que por el grupo «de la muerte» el 4, Construcciones J. Vogt derrotó por la mínima a La Pinoteca y es más líder que nunca con puntaje ideal.

Todos los resultados:

ADEMIA FC 1 – LA JUVE 2

LOS SIN ESTILO 2 – GONELLA 9

FERRO SENIORS 1 – BALBOA CUT AND CLOTHES 4

FERRETERIA SUR 7 – METALURGICA MAZOLA 0

Resultados del Torneo LIBRE

AURELIO 3 – BARBERIA B&R FC 2

PALO CRUZ 2 – EL SPORTING FC 1

CONSTRUCCIONES J VOGT 1 – LA PINOTECA 0

LA PELUSA 6 – EL MOLINO 5

CAPRI SILLONES 0 – GOMERIA LAUTARO 0

BECCHIO AUTOMOTORES 0 – LA MANUCHO FC 8

SANITARIOS FACHINI 5 – PAGRA DISTRIBUIDORA 1

PANADERIA EL DELEITE 5 – APC 2

LOS DE SIEMPRE 3 – EL ABUELO VERON 2

LA BANDA DE FRANCK 3 – TIENDA MURAT 3

LOS JAGUARES 5 – NIUPI FC 3

Lo que se juega es jueves 10 de febrero

CANCHA 1

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS BARSA SUR 20 HS

NC NEUMATICOS VS ATLETICO CAVOUR 21 HS

PICO Y PALA VS LOS DEL BARRIO ATR 22 HS

CANCHA 2

LA 12 VS EGC CONSTRUCCIONES 20 HS

LAUXMANN REVESTIMIENTOS VS SMART SUPLEMENTOS 21 HS

CANCHA 3

VILLA GUILLERMINA VS MAFALDA COPIAS 20 HS

LOS PIMIENTOS VS SUPER MAYO 21 HS

CEBOLLITAS VS REAL BAÑIL 22 HS

CANCHA 4

VH MUEBLES VS JA CONSTRUCCIONES 20 HS

CENTRAL CORDOBA VS MARMOLERIA GRAN MAR 21 HS