Con Morena Gross en el equipo, Santa Fe juega semifinales del Argentino Sub19

Este viernes se cerró la fase de zonas del nivel “A” en el que se establecieron los cruces para definir los ascensos. Santa Fe hizo los deberes y cumplió el primer objetivo que se planteó para este certamen como lo era clasificar entre los cuatro primeros y buscará lograr el premio mayor que es el ascenso. Para eso deberá imponerse este sábado en el cruce de semifinales.

Con una enorme producción individual de Julia Ponzo, quien se lució con tres goles, superó 4-1 a San Luis. El otro gol fue de Juana Soto Payva de penal. Para el elenco cuyano, anotó Bianca Giordano.

De esta manera, quedó segundo de la Zona “B” y disputará una de las semifinales contra San Juan, que terminó primero con puntaje ideal desde la Zona “A” tras golear 11-0 a Austral. El partido se disputará este sábado desde las 15hs en la cancha principal de la Asociación Santafesina.

Entre Ríos venció 3-2 a Bahiense y se adjudicó el segundo lugar de su grupo. Irá por la otra plaza contra Uruguay que quedó como líder de la Zona “B”. Ese duelo se llevará a cabo posteriormente al de Santa Fe, a partir de las 17hs.

DEL QUINTO AL OCTAVO PUESTO

SÁBADO – 11HS

Bahiense vs San Luis – ASH

Chaco vs Austral – CNQ

ARGENTINO SUB19 – ASCENSO “B”

FASE DE GRUPOS

Sudoeste 4-1 La Rioja

Stgo Del Estero 3-0 Corrientes

Noroeste 6-0 Fosh

Catamarca 2-1 Oeste de Bs As

CUARTOS DE FINAL

Sudoeste 1-1 Unión del Centro (2-1)

Noroeste 2-2 La Rioja (4-3)

Stgo del Estero 2-0 Oeste Bs As

Catamarca 0-4 Río Negro

SÁBADO

SEMIFINALES – SEDE: EL QUILLÁ

15HS Sudoeste vs Rio Negro

17HS Noroeste vs Santiago Del Estero

CUADRANGULAR – 9º AL 12º PUESTO

Centro Bs As 7-1 FOSH

Corrientes 0-0 Sur de Córdoba

SÁBADO – 9HS

Centro Bs As vs Sur de Córdoba – AS

Corrientes vs FOSH – CNQ

DEL QUINTO AL OCTAVO PUESTO

SÁBADO – 13HS

Unión Del Centro vs Catamarca – ASH

La Rioja vs Oeste de Bs As – CNQ

FUENTE: PRENSA ASH