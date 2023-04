Con más de 400 cabezas se realizó el remate de la 17º Vidriera Genética

El vicepresidente de Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, valoró el trabajo para realizar la 17º edición de la Vidriera Genética que comenzó este jueves y la participación de gran cantidad de productores. Las actividades culminarán durante la jornada del viernes.

En diálogo con la CSC Radio, Alonso apuntó que “hubo alrededor de 450 cabezas para el remate, con lo cual la Vidriera Genética se puso en marcha”.

Admitió que “en un principio no teníamos muchas expectativas” pero señaló que “ha sido un buen remate y se podrán hacer buenos negocios porque la gente a pesar de lo que ha pasado con la sequía y la situación coyuntural de la economía, apuesta y viene a comprar”.

En tal sentido, Alonso detalló que “hubo vaquillonas al parir muy buenas, hay vaquillonas para entorar y terneras muy buenas, así que aquellos que quieran invertir en genética o quieran reponer aquellos que han tenido que vender algunas vacas, hoy tienen la oportunidad”.

Comentó que “Germán Fux brindó una charla sobre la conformación de la vaca lechera para los productores presentes”.

Por último, el dirigente reflexionó que “el dólar soja 3 perjudica tano a los tambos, que se le advirtió al Ministerio de Economía que no lo implemente, que no hagan ese desequilibrio peor lamentablemente no somos oídos, pero el gobierno hace estas cosas solo con el fin de recaudar algunos dólares para llegar a fin de año y a las próximas elecciones”.

“Lamentablemente no hay un plan de gobierno a nivel provincial ni a nivel nacional para promover esta actividad que tiene más de 1.000 tambos en el Departamento, que son más de 1.000 pymes que generan empleo de forma directa e indirecta. No tenemos un plan de gobierno para lechería a más de 22 años de firmado el Acuerdo de San Francisco”, concluyó.