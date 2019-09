Con la presentación de Dolce Sfida retoman los ciclos de conciertos en el Centro Social

El domingo 29 de septiembre se presentará la formación Dolce Sfida en el Centro Social Deportivo.

Retomando el Ciclo de Conciertos en el Club, la C.D. del Centro Social Deportivo tiene el agrado de invitar a compartir esta magnífica propuesta musical.

El próximo domingo 29 de setiembre se presentará la formación Dolce Sfida a tre. Mercedes Robledo , soprano, Iyo Yoshimi, piano y Adrián Dvorack, viola.

En esta ocasión , se podrá disfrutar de un repertorio romántico compuesto por obras de Mozart, Schumann, Brahms y Guastavino.

La cita imperdible será entonces el domingo 29 de setiembre, hora 19, entrada libre y gratuita. La Comisión Directiva del Centro Social Deportivo retoma así sus tradicionales Ciclos Musicales.

El dúo «DOLCE SFIDA» (dulce desafío) está conformado por la clavecinista y pianista Iyo Yoshimi (Japón) y el violista Adrián G. Dvoracek (Argentina-Italia). Este dúo camerístico nace en el año 2012, cuando sus integrantes eran alumnos efectivos de la cátedra de música antigua y música de cámara del Conservatorio «Domenico Cimarosa» de Avellino- Italia. El dúo participó en el marco europeo de Masterclasses dictadas por los Maestros: Dan Laurin (flauta dulce – Suecia), Enrico Baiano (clave- Italia), Simonetta Tancredi (piano-Italia), Ula Ulijona (viola-Italia), Davide Zaltron (viola-Italia) y Nobuko Imai (viola- Japón). Las presentaciones realizadas en Italia, Argentina y Japón fueron caracterizadas por la variedad estilística de las composiciones, la cual es producto de la diversidad cultural de sus integrantes. En esta oportunidad se suma a la propuesta la soprano argentina Mercedes Robledo.

Iyo Yoshimi: Clavecinista y Pianista Japonesa. Estudia clave con los prestigiosos Maestros Masaaki Suzuki y Hiro Hashimoto. Obtiene su título de Bacherlor en 2005 y su título de Master en 2007, ambos en »Música Antigua con orientación en Clave» en la Tokyo University of the arts. En 2011 se traslada a Italia en donde comienza a estudiar clave con el reconocido maestro napolitano, Enrico Baiano y órgano con el maestro Francesco Bravo. En el 2011 obtiene su título de Master en el Conservatorio Domenico Cimarosa de Avellino con el máximo promedio y mención especial. Desde el 2007 es miembro estable de la Yokohama Barock Kammermusik Ensemble con la cual se presenta asiduamente como solista y continuista en Europa y Japón. Con esta agrupación toca como solista los Conciertos para Clave de J.S Bach BWV 1052, BWV 1055 y BWV 1050. Con dicho ensamble realiza también el material discográfico para clave solo »Le Rossignol en Amour». En 2014 forma un dúo con la flautista barroca Jana Langenbruch, con la cual realiza una gira de conciertos por Estocolmo, Tokyo y Yokohama presentando dos programas de concierto »Italian music of 17th century » y «Bach-family». Recientemente fue invitada a participar como músico invitado de la Masterclass de Viola 2017 en Otaru (Hokkaido) organizada por la prestigiosa violista japonesa Nobuko Imai ejecutando en esa ocasión» Las cuatro Estaciones de Vivaldi» en la sala de conciertos Hamarikyu Asahi Hall en Tokyo. Como docente ha dictado un curso denominado «La Interpretación del repertorio barroco de música de cámara con instrumentos modernos» en el Instituto Superior de Música de la UNL de la ciudad de Santa Fe. Es representante de Argentina en la “Japan Harpsichord Society”.

Adrián Gustavo Dvoracek: Nació en Santa Fe-Argentina. En el ámbito musical comenzó sus estudios de Violín a los ocho años con el Maestro Oscar Conforti en la Escuela de Música 9901 de Santa Fe, integró la Orquesta Sinfónica de Niños y la Orquesta Sinfónica Juvenil de dicha institución recibiendo en el 2010 el título de «Técnico en Música con Itinerario Formativo en Practica Sinfónica especializado en Violín». Ese mismo año comienza a ejecutar la Viola como instrumento principal y se transfiere a Italia para estudiar con el Maestro Simone Basso en el Conservatorio «Domenico Cimarosa’’ de Avellino. La ADISU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) de Salerno le otorga una beca de estudio al mérito y avance académico desempeñado en el 2013. Con la Orquesta del Conservatorio de Avellino ha realizado un ciclo de conciertos por la Costa Amalfinata, Napoles (Italia) y Málaga (España). En el año 2014 obtiene el título de «Bachelor of Music in Viola» con el máximo promedio. Sucesivamente entra en el Conservatorio «Arrigo Pedrollo» de la ciudad de Vicenza (Italia) para continuar sus estudios con el reconocido Maestro Davide Zaltron. En 2015 participó de un ciclo de Música de Cámara basado en la música rusa («Le metamorfosi della musica russa», XII edición) presentándose a esos efectos en la sala principal de conciertos de los Conservatorios de Verona, Vicenza y Venecia ejecutando la Sonata de M. Glinka para Viola y Piano. En el mismo año ofrece un curso de Perfeccionamiento en Viola y Música de cámara en el Instituto Superior de Música de la UNL en Santa Fe y toca como solista junto a la Orquesta Juvenil de Santa Fe la Fantasía para Viola y orquesta de J.N Hummel. En el 2016, mediante selección, forma parte de la V edición del «Progetto Orchestra» basado en el repertorio orquestal organizado por la Sociedad del Cuarteto de Vicenza y la Intesa San Paolo, bajo la dirección de los Maestros Leon Spierer (Orquesta Filarmonica de Berlin) y Giancarlo Andretta (Orquesta Filarmónica de Berlin) en el Palazzo Leoni Montanari en la ciudad de Vicenza. En dicha ciudad se exibió en el Teatro Olimpico de Vicenza y Palazzo Cordellina. A inicios del año 2017 obtiene el título de «Master of Music in Viola» en el Conservatorio «Arrigo Pedrollo» di Vicenza presentando su tesis compuesta por una parte teórica basada en un Análisis musical e interpretativo sobre la música de Astor Piazzolla y una parte ejecutiva de la obra «Le Grand Tango» de dicho compositor. En el pasado mes de Agosto realizó en calidad de alumno activo un curso de viola con la violista Nobuco Imai (Cuarteto Michelangelo) en la «Accademia Internazionale di Musica di Cagliari» (Sardeña -Italia). Durante los meses de Septiembre y Octubre fue invitado a dictar un curso de «Viola y Música de Cámara» en calidad de Profesor en el Instituto Superior de Música de la UNL destinado a alumnos de todos los niveles. También hizo cursos de perfeccionamiento con los maestros: Tobias Lea (Orquesta Filarmónica de Viena), Leon Spiller (Orquesta Sinfónica de Berlín), Anne Marie Morin (Orquesta de la Opera de Paris), Ula Ulijona (Orquesta R.A.I de Turin-Italia), Alfredo Bernardini (Orquesta Barroca de la Unión Europea), Fernando Pérez (Trio Argentino), Alan Kovacs (Conservatorio Real de Madrid) y Enrico Balboni (Orquesta del Teatro La Fenice- Conservatorio de Vicenza-Italia). Obtuvo el primer lugar en orden de mérito en la audición para el escalafonamiento de suplencias de la fila de violas en la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Ganó la audición de Viola Suplente de Solista en la Orquesta Provincial de Entre Ríos y el concurso de oposición de Viola de Fila de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata. Actualmente se encuentra realizado una suplencia en funciones vacantes en la fila de viola de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe.

Mercedes Robledo: Nacida en la ciudad de Santa Fe, desde el año 1985, Mercedes Robledo es integrante del Coro Polifónico de la Provincia y solista de dicho organismo. A su vez, se desempeña como Profesora de Canto en el Liceo Municipal de Santa Fe. Ha realizado numerosas actuaciones por todo el territorio nacional junto a destacados actores de la escena musical argentina. Debutó en el Teatro Colón en el año 1995, bajo la batuta del Maestro Francisco Rettig. Tras haber abordado un amplio repertorio desde sus inicios hasta la actualidad, decidió concentrarse en la interpretación de la música de cámara y especialmente, en el registro discográfico de la obra de Carlos Guastavino. Por esta contribución al ámbito artístico santafesino, ha sido galardonada recientemente con el premio “Máscara” por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la ciudad de Santa Fe.