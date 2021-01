Con la incorporación de un predio, Humboldt proyecta el crecimiento del Samco para los próximos 50 años

Esta semana autoridades comunales presentaron en la secretaría de Municipios y Comunas el proyecto que busca incorporar un terreno contiguo al nosocomio local. La financiación será a través de las tres entidades mutuales.

(Por José Zenclussen – Mirador Provincial) – Con el visto bueno de la secretaría de Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe, la comuna de Humboldt avanza en el proyecto que busca sumar más espacio al Samco local permitiendo proyectar el crecimiento del nosocomio para los próximos 50 años.

Es por ello que el último miércoles autoridades comunales entregaron en la sede de la secretaría el proyecto para adquirir el predio continuo al centro de salud.

«El Samco tiene una superficie de 1690 m² y hoy está cubierta en su totalidad y es imposible ampliar la infraestructura y los servicios. La parte del frente del centro de salud cuenta con espacio pero no se podría edificar debido a que es una zona de estacionamiento para ambulancias. Y en las últimas semanas apareció la venta de un predio a la par del Samco que tiene casi las mismas medidas de superficie -unos 1570 m²- la incorporación de este terreno permitirá proyectar la posibilidad de un crecimiento de cara a los próximos 50 años», manifestó el presidente comunal Duilio Rohrmann.

El titular del Ejecutivo local destacó que para pensar en el crecimiento de los servicios y de la infraestructura del nosocomio en un principio lo que primero se debe contar es con un terreno.

«Hablamos con los dueños del predio para que nos den un plazo para poder explorar la posibilidad de compra por parte de la comuna. Nosotros tenemos recursos para hacer frente a una compra de estas características pero esos fondos están destinados a la culminación del Jardín. Cuando hicimos el convenio con la gestión anterior del gobierno provincial para que se nos autorice a intervenir en el edificio -debido a que la empresa se había retirado y no había solución gubernamental- tuvimos que demostrarles que teníamos recursos para hacerlo. Por eso exploramos la posibilidad de comprar ese terreno con financiamiento de las tres entidades mutuales que operan en Humboldt».

Sobre este tema Rohrmann señaló que las tres mutuales no dudaron en ningún momento en acompañar el proyecto de la comuna.

«Tenemos una satisfacción muy grande porque las tres mutuales no dudaron en ningún momento. Cada entidad aprobó la posibilidad de financiar a la comuna. Esta posible compra de este lote es única, porque el Samco no tiene posibilidad de crecimiento alguno si no se da a través de este predio. Logramos un empréstito por los 10 millones de pesos a devolver en 15 cuotas a tasa fija en pesos y en 36 meses -cinco cuotas por año afectando los meses donde llegan los ingresos de patente-. Tenemos toda la documentación lista para llevar a gobierno provincial, se ha aprobado por mayoría, está todo documentado para que la Secretaría autorice como corresponde la adquisición del terreno».

El titular del Ejecutivo local manifestó que la comuna de Humboldt no tiene deudas. «El pedido de financiamiento a las entidades mutuales hay que dimensionarlo contra el presupuesto que tiene la comuna para el año 2021 que es de 250 millones de pesos. La deuda a contraer sería del 1,5% del presupuesto anual. Los montos de las cuotas son perfectamente atendibles».

Rohrmann recordó que la primera etapa incluye la incorporación del terreno y a partir de allí llevar adelante las gestiones para sumar infraestructura, equipamientos y cargos. «Luego vamos a gestionar -cuando el Samco ya cuente con el terreno para poder invertirlo- infraestructura, equipamiento y cargos. Pero la primera necesidad es contar con el terreno, que es la oportunidad que hoy tenemos para luego proyectar un crecimiento del Samco de cara a los próximos 50 años, sabiendo que el crecimiento de la oferta de salud va a ser a través del sistema público».

En este sentido Rohrmann destacó el acompañamiento y predisposición de José Luis Freyre «con quien tuvimos una charla muy cordial y siempre está predispuesto a darnos una mano. La propuesta es indiscutible como prioridad dentro de la localidad y más en un año marcado por la pandemia. Hay dos cosas que son prioritarias que son la educación y la salud. El 2021 es un año en que todos los gobiernos -local, provincial y nacional- vamos a tener que estar colaborando con el servicio de salud».