Con gran marco de público, Palmieri presentó su libro “Entrenar la mente”

El psicólogo deportivo, jugador y entrenador de fútbol, Cesar Palmieri, presentó su libro “Entrenar la mente” en la Estación Belgrano de Santa Fe.

En diálogo con la CSC Radio, Palmieri contó que “hace ocho años que vengo escribiendo este libro, así que este es un momento especial, es un libro de ejercitación que combina dos pasiones: el futbol como deporte y la psicología”.

Consultado por el motivo por el cual la presentación se realizó en Santa Fe, comentó: “En Santa Fe tengo todo mi recorrido facultativo, trabajé ocho años en el club Unión de Santa Fe y tengo todo mi entorno de allegados al deporte por eso elegir la Estación Belgrano fue una forma de unir Esperanza con Santa Fe”.

En cuanto al contenido de la publicación, comentó que “hace no mucho que nos pudimos meter en la mente y con la tecnología pudimos empezar a medirla y fue a partir de allí y de todo el avance de la neurociencia que sabemos que el aspecto mental es tan entrenable como el aspecto físico. Por eso en el libro digo que así como hasta el día de hoy nos dedicamos a entrenar la condición física, en los próximos años nos vamos a dedicar a entrenar el aspecto mental”.

“Y lo que surgió con el libro en esto de entrenar la mente y que me pasó en mi carrera deportiva es que muchas veces me decían que tenía que tener más confianza, que tenía que estar más motivado, que tenía que estar más concentrado, daban explicaciones sobre la teoría pero nunca me dieron cómo hacer. Y a partir de mi experiencia como psicólogo, como jugador y como entrenador de fútbol lo que fui haciendo es un conjunto de ejercicios para entrenar las calidades mentales. De este modo, este libro es un manual con más de 100 ejercicios para entrenar la confianza, la motivación, la concentración, y el deportista se encuentra –ahora sí- con un conjunto de ejercicios con los cuales entrenar esos aspectos mentales”, explicitó.

Agregó que “lo que se pretende es el rendimiento mental y el bienestar de la persona, y también lo que se trata es que estos ejercicios no son solo del aspecto deportivo sino que se los enseñamos para que los deportistas los puedan llevar al ámbito personal”.

“Nunca debemos olvidar que el deportista es una persona y un gran compromiso que tienen los entrenadores, psicólogos y todos los que trabajan en el aspecto deportivo es no sólo mirar lo deportivo, hay que mirar a la persona y ayudar al crecimiento personal de ese ser humano que está haciendo una práctica deportiva”, concluyó.

Cómo adquirir el libro

Al tratarse de un material tan específico y ser el primer paso de Palmieri con una propuesta editorial, el libro «Entrenar la mente» se puede adquirir ingresando a la web personal del profesional. Clic Aquí.