Con Fretes Hernández en el equipo, las Yaguaretés terminaron séptimas

El seleccionado argentino femenino de rugby logró una actuación histórica y tras los festejos se concentra en los Juegos Odesur de octubre próximo. La jugadora de Alma Juniors brindó su aporte al juego nacional.

La participación de Las Yaguaretés en el World Rugby Sevens Challenger Series de Santiago de Chile quedará en la memoria de todos. El equipo argentino jugó de igual a igual con seleccionados más experimentados y tuvo muy buenos pasajes de juego colectivo, sin duda demostrando el crecimiento, algo que servirá mucho de cara a sus próximos objetivos. Japón obtuvo el título al vencer en la final a Polonia por 17-0; con esta consagración, las japonesas se clasificaron para el circuito mundial de la especialidad en la temporada 2023.

La última jornada del torneo,en el Estadio Santa Laura, comenzó para el conjunto dirigido por Leonardo Gravano con el duelo por las semifinales por el quinto puesto ante Bélgica, que prevaleció con un ajustado éxito por 12-10. Luego de un primer tiempo adverso por 0-12, Las Yaguaretés se recompusieron y lograron marcar dos tries (Giuliana Agüero y Micaela Pallero), pero no les alcanzó para dar vuelta la historia. Hay que recordar que Azul Medina no estuvo disponible por una lesión durante el día sábado.

En la definición por el séptimo puesto, se dio un choque sudamericano entre las argentinas y Colombia. Y Las Yaguaretés consiguieron una victoria trascendente por 17-12, en lo que fue una pulseada muy pareja. El primer parcial finalizó 12-7 en favor de las argentinas, con los tries de la capitana Gimena Mattus y de Micaela Pallero. En la segunda parte, Las Tucanes igualaron rápidamente el marcador, pero gracias a una gran jugada individual de Giuliana Agüero, Las Yaguaretés pudieron rubricar esta memorable victoria.

Luego del encuentro, la pateadora Sofía González expresó: “Estamos muy felices con lo realizado en este torneo, pero la Argentina no vino a buscar resultados, sino a sumar acciones de juego en busca de nuestros próximos objetivos. Vinimos con la idea de sumar rodaje, y de mejorar día a día. Gracias a todos por el apoyo durante estos tres días”, comentó la jugadora de SITAS, que se reincorporó al seleccionado luego de una operación en un hombro que la mantuvo un tiempo largo alejada de las canchas.

La capitana Gimena Mattus hizo su balance sobre el rencimiento en este certamen: “Fue un torneo bastante positivo para el equipo; pudimos cumplir con algunos objetivos y medirnos con rivales que tienen gran nivel. A nosotras nos sirve muchísimo. En el partido con Bélgica, a quien le habíamos ganado el sábado, creo que se notó en el desgaste físico. Se podría decir que Colombia es ya un clásico, y había algo ahí porque habíamos perdido en el anterior partido, así que siempre hay revancha.”, expresó la jugadora de Catamarca Rugby Club.

El gran objetivo del seleccionado argentino en la temporada son los Juegos Odesur, a desarrollarse en Asunción en octubre y que son clasificatorios para los Juegos Panamericanos 2023, pero este tipo de torneos sirve para medirse con rivales de más experiencia e ir creciendo como equipo.

Las síntesis de los dos partidos de Las Yaguaretés en el cierre del World Rugby Sevens Challenger Series fueron así: frente a Bélgica, la alineación del combinado argentino fue con: Gimena Mattus (capitana), María Luján Taladrid, Paula Ghiorzi, Andrea Moreno, Giuliana Agüero, Sofía González y Antonella Reding; y luego ingresaron Ángela Juárez, Emilia Ortega, Deborah Fretes Hernández y Micaela Pallero. Giuliana Agüero y Micaela Pallero marcaron los tries.

Para medirse con Colombia, Las Yaguaretés se presentaron con: Gimena Mattus (capitana), María Luján Taladrid, Andrea Moreno, Giuliana Agüero, Deborah Fretes, Sofía González y Micaela Pallero; y luego ingresó Andrea Juárez; Paula Ghiorzi, Emilia Ortega, Antonella Reding y Azul Medina no disputaron el encuentro. Los tries del equipo los marcaron Gimena Mattus, Micaela Pallero y Giuliana Agüero, mientras que Sofía González aportó una conversión.

¡La felicidad de @lasyaguaretes es de todos!🇦🇷 Gracias a la hinchada por el apoyo recibido durante todo el torneo 🫶#VamosLasYaguaretés #RugbyArgentino pic.twitter.com/jdZ95ThTZa — lasyaguaretes (@lasyaguaretes) August 14, 2022