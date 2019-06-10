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Con éxito se desarrolló la cuarta fecha de Los Troncos en Esperanza

Se disputó la cuarta fecha del calendario 2019 para la popular categoría Los Troncos que tuvo en pista 102 autos en sus distintas categorías y un gran marco de público en Los Toboganes.

Entre sábado y domingo se realizó con éxito la cuarta fecha del campeonato 2019 de Los Troncos.

Un impresionante marco de 102 máquinas le dieron color y espectáculo al fin de semana fierrero zonal que fue acompañado por un gran marco de público.

Los resultados del domingo:

RESULTADOS 4° FECHA CATEGORIA LOS TRONCOS
(Sujetos a modificación)
LOS TOBOGANES – ESPERANZA

FINAL TURISMO “B”
1-2- HERNAN BERCKMANN-
2-1- SERGIO CALZA-
3-4- JOSÉ NAGEL-
4-7- WALTER TESARI-
5-23- JUAN MINERVA-
6-11- ADRIAN MIR-
7- 41- SEBASTIAN EXNER-
8-3-ANIBAL RATQUE-
9-146- GASTON LEDESMA-
N/C 95- DIEGO PEREZ
99- SEBASTIAN STALDER

FINAL CATEGORIA FÓRMULA
1-1- BRIAN PERINO
2-7- ADRIAN MARCUZZI
3-2- RUBEN COLL
4-4- HERNAN MERKI
5-55- VÍCTOR SCHURRER
N/C 5- NICOLAS GATTI

FINAL TURISMO “C”
1-1-ALEJANDRO MESSA
2-7- DEMIS ALEMAN
3-2- ESTEFANO SPREGGERO
4-3- ALEJANDRO BATALLA
5-19- SERGIO SACCO
6-67- CRISTIAN SANCHEZ
7- 4- GILLERMO GIRALDOTTI
8- -95-VÍCTOR ELENA
9-16- NICOLAS RICCA
10- 11- ELOY ROLAND
11- 21- JUAN MANUEL FUX
12- 33- LEONARDO ORELLANO
13- 10- SILVANA GROSS
14-6- NICOLAS POSEBON
15 – 74- OMAR RIVERA
Auto 20- excluido por maniobra peligrosa en perjuicio al auto 40
N/C 13- MAXIMILIANO CHAVES
8- WALTER MALDINI
17- BRUNO FURIA
40- ÁNGEL PUEBLA
73- FRANCO ROSSI

FINAL “A” PROMOCIONAL
1-57- NICOLAS PERINO
2-2-BRIAN PERINO
3-32- HORACIO FERNANDÉZ
4-3- DARIO RAINAUDI
5-27- PABLO GIECO
6-6- JULIAN ROLDAN-
7- 5- JULIO MIRETTI
8-7- CARLOS FORLANI
9- 88- ALEX WEPPLER
10- 26- JOSE GRAGLIA
11- 17- LAUTARO GUTIERREZ
12- 52- IGNACIO GOROSTIDI
13- 12- MARIANO CABRERA
N/C 33- JONATAN FUX
-30- GERMAN PONTONI

FINAL “B” PROMOCIONAL
1-80- MATIAS MARENGO
2-10- EMANUEL MURUA
3-14- FABIO DEMARIA
4- 60- CRISTIAN AUCE
5-43- PABLO EGESTTI
6-8- NÉSTOR GIECO
7-13- DIEGO NAVAS
8-40- JUAN MINETTI
9- 83- PABLO FERACE

FINAL TURISMO “A”
1-44- GÁSTON MIERKE- NELSON
2-26- MARCOS HUMOFFE- NELSON
3-1- NICOLAS SPREGGERO- LLAMBI
4-9- MARCELO ZANABRIA- SAUCE VIEJO
5-7- ALEJANDRO MESSA- SAN FRANCISCO
6-12- ALEJANDRO AMICO- LAGUNA PAIVA
7- 67- CRISTIAN SANCHEZ
8- 19- ELOY ROLAND
9- 3- AGUSTÍN FRANCHETTO
10 -34- JOSÉ GAMBOA
11- 32- FABIAN CHUARD
12- 4- FEDERICO KUZMICZ
13- 25- MATIAS BECKMANN
14- -88- ANDRES ARNODO
15- 15- HÉCTOR MAIDANA
16- 101- JOSÉ LUIS BONVÍN
17- 73- FRANCO ROSSI
18-33- LEANDRO ORELLANO
N/C 16- NICOLAS RICCA
37- BRUNO DOMININO

FINAL TC 4000
1-7- BRIAN YACOB
2-26- LEANDRO LARESE
3-3- CRISTIAN ESQUIVEL
4-99- ADRIAN MARCUZZI
5-10- ESTEBAN AUCE
6-35- WALTER WERNER
7- 2- ANDRES FUX
8-66- JUAN CRUZ BOSTICO
9-9- DANILO CACCIOLATTO
10 – 61- LEONARDO CRUCIANELLI
11- 5- AMILCAR SALZMANN
12- 34- MATIAS FELIPPA
13-11- CRISTIAN THEYTAZ
14-42- RUBEN LENCINA
15-45- FRANCO SALZMANN
16- 32- HÉCTOR PIRANI
Auto 28 Excluido por técnica
Auto 21- Excluido por técnica
N/C 1- ALEJANDRO HUBER
52- FACUNDO CATTANEO

FINAL PILOTOS INVITADOS
1-1- MARCOS VESCOVI- SAN FRANCISCO
2-19- MARTÍN ROSSI- SANTA FE
3-6- PABLO GUDIÑO- RAFAELA
4-16- MATIAS BELTRAMO- SAN FRANCISCO
5- 95- MARCELO ELENA- ESPERANZA
6- 3- ALFREDO BATALLA- SAN CARLOS
7-8- NÉSTOR DEPETRIS- SAN FRANCISCO
8-4- JULIO GIRALDOTTI- COLONIA MARINA
9- 10- JAIRO MAIDANA – ESPERANZA
10- 11- LEANDRO FABRE- ESPERANZA}
11- 33- PABLO CHIAVASSA- SAN FRANCISCO
12-2- NICOLAS SPREGGERO- LLAMBI
13-20- AGUSTÍN EBERHARDT- PILAR
14- 7- HÉCTOR VALENTI- RAFAELA
15-21- JUAN CARLOS FUX- RAFAELA
16-17- HUGO FURIA- SANTO TOME
17-40-DANIEL ALBRECHT- ESPERANZA
18- 13- ELIAS CONTRERAS- OLIVEROS

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