Con éxito se desarrolló la cuarta fecha de Los Troncos en Esperanza

Entre sábado y domingo se realizó con éxito la cuarta fecha del campeonato 2019 de Los Troncos.
Un impresionante marco de 102 máquinas le dieron color y espectáculo al fin de semana fierrero zonal que fue acompañado por un gran marco de público.
Los resultados del domingo:
RESULTADOS 4° FECHA CATEGORIA LOS TRONCOS
(Sujetos a modificación)
LOS TOBOGANES – ESPERANZA
FINAL TURISMO “B”
1-2- HERNAN BERCKMANN-
2-1- SERGIO CALZA-
3-4- JOSÉ NAGEL-
4-7- WALTER TESARI-
5-23- JUAN MINERVA-
6-11- ADRIAN MIR-
7- 41- SEBASTIAN EXNER-
8-3-ANIBAL RATQUE-
9-146- GASTON LEDESMA-
N/C 95- DIEGO PEREZ
99- SEBASTIAN STALDER
FINAL CATEGORIA FÓRMULA
1-1- BRIAN PERINO
2-7- ADRIAN MARCUZZI
3-2- RUBEN COLL
4-4- HERNAN MERKI
5-55- VÍCTOR SCHURRER
N/C 5- NICOLAS GATTI
FINAL TURISMO “C”
1-1-ALEJANDRO MESSA
2-7- DEMIS ALEMAN
3-2- ESTEFANO SPREGGERO
4-3- ALEJANDRO BATALLA
5-19- SERGIO SACCO
6-67- CRISTIAN SANCHEZ
7- 4- GILLERMO GIRALDOTTI
8- -95-VÍCTOR ELENA
9-16- NICOLAS RICCA
10- 11- ELOY ROLAND
11- 21- JUAN MANUEL FUX
12- 33- LEONARDO ORELLANO
13- 10- SILVANA GROSS
14-6- NICOLAS POSEBON
15 – 74- OMAR RIVERA
Auto 20- excluido por maniobra peligrosa en perjuicio al auto 40
N/C 13- MAXIMILIANO CHAVES
8- WALTER MALDINI
17- BRUNO FURIA
40- ÁNGEL PUEBLA
73- FRANCO ROSSI
FINAL “A” PROMOCIONAL
1-57- NICOLAS PERINO
2-2-BRIAN PERINO
3-32- HORACIO FERNANDÉZ
4-3- DARIO RAINAUDI
5-27- PABLO GIECO
6-6- JULIAN ROLDAN-
7- 5- JULIO MIRETTI
8-7- CARLOS FORLANI
9- 88- ALEX WEPPLER
10- 26- JOSE GRAGLIA
11- 17- LAUTARO GUTIERREZ
12- 52- IGNACIO GOROSTIDI
13- 12- MARIANO CABRERA
N/C 33- JONATAN FUX
-30- GERMAN PONTONI
FINAL “B” PROMOCIONAL
1-80- MATIAS MARENGO
2-10- EMANUEL MURUA
3-14- FABIO DEMARIA
4- 60- CRISTIAN AUCE
5-43- PABLO EGESTTI
6-8- NÉSTOR GIECO
7-13- DIEGO NAVAS
8-40- JUAN MINETTI
9- 83- PABLO FERACE
FINAL TURISMO “A”
1-44- GÁSTON MIERKE- NELSON
2-26- MARCOS HUMOFFE- NELSON
3-1- NICOLAS SPREGGERO- LLAMBI
4-9- MARCELO ZANABRIA- SAUCE VIEJO
5-7- ALEJANDRO MESSA- SAN FRANCISCO
6-12- ALEJANDRO AMICO- LAGUNA PAIVA
7- 67- CRISTIAN SANCHEZ
8- 19- ELOY ROLAND
9- 3- AGUSTÍN FRANCHETTO
10 -34- JOSÉ GAMBOA
11- 32- FABIAN CHUARD
12- 4- FEDERICO KUZMICZ
13- 25- MATIAS BECKMANN
14- -88- ANDRES ARNODO
15- 15- HÉCTOR MAIDANA
16- 101- JOSÉ LUIS BONVÍN
17- 73- FRANCO ROSSI
18-33- LEANDRO ORELLANO
N/C 16- NICOLAS RICCA
37- BRUNO DOMININO
FINAL TC 4000
1-7- BRIAN YACOB
2-26- LEANDRO LARESE
3-3- CRISTIAN ESQUIVEL
4-99- ADRIAN MARCUZZI
5-10- ESTEBAN AUCE
6-35- WALTER WERNER
7- 2- ANDRES FUX
8-66- JUAN CRUZ BOSTICO
9-9- DANILO CACCIOLATTO
10 – 61- LEONARDO CRUCIANELLI
11- 5- AMILCAR SALZMANN
12- 34- MATIAS FELIPPA
13-11- CRISTIAN THEYTAZ
14-42- RUBEN LENCINA
15-45- FRANCO SALZMANN
16- 32- HÉCTOR PIRANI
Auto 28 Excluido por técnica
Auto 21- Excluido por técnica
N/C 1- ALEJANDRO HUBER
52- FACUNDO CATTANEO
FINAL PILOTOS INVITADOS
1-1- MARCOS VESCOVI- SAN FRANCISCO
2-19- MARTÍN ROSSI- SANTA FE
3-6- PABLO GUDIÑO- RAFAELA
4-16- MATIAS BELTRAMO- SAN FRANCISCO
5- 95- MARCELO ELENA- ESPERANZA
6- 3- ALFREDO BATALLA- SAN CARLOS
7-8- NÉSTOR DEPETRIS- SAN FRANCISCO
8-4- JULIO GIRALDOTTI- COLONIA MARINA
9- 10- JAIRO MAIDANA – ESPERANZA
10- 11- LEANDRO FABRE- ESPERANZA}
11- 33- PABLO CHIAVASSA- SAN FRANCISCO
12-2- NICOLAS SPREGGERO- LLAMBI
13-20- AGUSTÍN EBERHARDT- PILAR
14- 7- HÉCTOR VALENTI- RAFAELA
15-21- JUAN CARLOS FUX- RAFAELA
16-17- HUGO FURIA- SANTO TOME
17-40-DANIEL ALBRECHT- ESPERANZA
18- 13- ELIAS CONTRERAS- OLIVEROS
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