Con el debut de Mateo Nuñez los Pumitas ganaron en Sudáfrica

El seleccionado argentino de Menores de 20 años comenzó su participación en el U20 International Series en Stellenbosch, Sudáfrica, con una goleada ante su par de Georgia por 82 a 10. El pilar de Alma Juniors ingresó en el segundo tiempo.

El conjunto dirigido por José Pellicena apoyó 12 tries, dos de los cuales aportó su apertura Ramiro Waisberg, quien además sumó 22 puntos con su pie. El próximo encuentro para Los Pumitas será el miércoles 23 desde las 10 AM (Hora argentina) ante los Junior Springboks.

Formaciones:

ARGENTINA: 1.Nicolás Toth, 2.Ignacio Ruiz, 3.Joaquín Blangetti; 4.Pedro Rubiolo, 5.Lucio Anconetani; 6.Joaquín Moro, 7.Jerónimo Gómez Vara (Capitán), 8.Joaquín Oviedo; 9.Facundo Villalba, 10.Ramiro Waisberg; 11.Iñaki Delguy, 12.Juan Cruz Corso Rodríguez, 13.Justo Piccardo, 14.Francisco Pisani Caride; 15.Santiago Vera Feld.

SUPLENTES: 16.Bautista Bernasconi, 17.Mateo Núñez Miserez, 18-Javier Ángel Coronel, 19.Bautista Grenon, 20.Aitor Bildosola, 21.Mateo Albanese, 22.Mateo Graziano y 23.Francisco Diez.

GEORGIA: 1. Abramishvili, 2. Maisuradze, 3. I.Aptsiauri, 4. Burduli (c), 5. Arveladze, 6. Gelkhvidze, 7. Zazadze, 8. Galdava, 9. Archvadze, 10. Khutsishvili, 11. Kvenetadze, 12. Skamkochaishvili, 13. Kakhoidze, 14. S Aptsiauri, 15. Navrozashvili.

Síntesis:

PRIMER TIEMPO: 16’ Penal Khutsishvili; 17’ try Iñaki Delguy, convertido por Ramiro Waisberg; 33’ try Ramiro Waisberg convertido por él mismo; 40’ try Joaquín Moro convertido por Ramiro Waisberg.

SEGUNDO TIEMPO: 44’ Try Galdava convertido por Khutsishvili; 48’ try Bautista Bernasconi convertido por Ramiro Waisberg; 55’ Bautista Grenon; 58’ Try Bautista Bernasconi convertido por Ramiro Waisberg; 60’ Try Francisco Pisani Caride convertido por Ramiro Waisberg; 65’ Try Bautista Bernasconi convertido por Ramiro Waisberg; 68’ Try Iñaki Delguy convertido por Ramiro Waisberg; 72’ Try Ramiro Waisberg convertido por él mismo, 75’ try Francisco Diez convertido por Ramiro Waisberg; 78’ try Justo Piccardo convertido por Ramiro Waisberg.

Cancha: Markötter Stadium, Stellenbosch

¡Buen triunfo de Los Pumitas en el debut ante Georgia! Escuchá lo que dijo el pilar de @AlmaJrsRugby Mateo Núñez Miserez pic.twitter.com/PSI1Cfhrux — Los Pumitas (@lospumitasarg) June 18, 2021

Declaraciones tras la victoria de Los Pumitas

El seleccionado argentino para Menores de 20 años comenzó con el pie derecho su participación en el torneo U20 International Series, que se está desarrollando en la ciudad sudafricana de Stellenbosch, y luego del triunfo por 82 a 10 ante Georgia, estos fueron los análisis de los protagonistas:

José Pellicena – Head Coach

“La verdad es que estamos muy contentos, ante todo, por haber vuelto a jugar y contentos principalmente por los chicos, porque después de haber hecho un grandísimo esfuerzo el año pasado, y parte de este año también, volver a una cancha de rugby es maravilloso.”

“En cuanto al análisis específicamente del partido, al principio estuvimos con algo de nerviosismo y ansiedad, es normal para este tipo de competencias, para la edad de estos chicos y después de un año tan particular. El equipo después se pudo acomodar, agarrar confianza, empezar a tener un poco más la pelota. En base de eso tener muy buenas oportunidades de marcar puntos y así fue. Creo que hubo una muy buena defensa, con puntos todavía a mejorar. Tuvimos las oportunidades de ataque y el juego dentro de la defensa después de los quiebres, fue algo muy bueno, es algo que nosotros venimos entrenando ya hace tiempo y hoy se vio en la cancha: Fue algo que nos permitió marcar muchos puntos.”

“Respecto a la obtención, el line out funcionó como lo teníamos planificado marcando un try de maul que era importante y el scrum arrancó más complicado de lo que terminó, pero más allá de eso pudimos encontrarle la solución dentro de la cancha y eso forma parte del desarrollo de estos jugadores: En ese sentido es un punto muy bueno que puedan resolverlo.”

“Es para destacar la energía de todo el equipo, los que entraron desde el banco de suplentes que le dieron una gran cuota de energía al equipo cuando lo necesitaban, y también los que estaban fuera de los 23 jugadores convocados para el partido hicieron su aporte desde el lugar que le tocó, con los roles bien claros, ayudando y colaborando en todo lo que podían aportar. El equipo entero funcionó muy bien.”

Mateo Núñez Miserez (Pilar – Alma Junior – Santafesina)

“Fue mi primer partido y lo disfrute un montón, el equipo hizo un buen trabajo y ahora toca disfrutar lo que hicimos en la cancha.”

Francisco Diez (Fullback – CURNE – Nordeste)

“Muy contento por el resultado y el desempeño del equipo esta tarde. Queremos agradecerles a todos por el apoyo, estando tan lejos se hizo sentir. Muy buen primer paso y a hacer una buena base para lo que se viene. Estamos muy bien, muy cómodos y disfrutando del día a día en Sudáfrica”

Pedro Rubiolo (Segunda línea – CRAR – Santafesina)

“Fue un partido muy duro, estuvo muy bueno. El primer tiempo defendimos muy bien y el segundo tiempo cuando se pudo destapar metimos muchos puntos y la pasamos muy bien”.

Fuente UAR / USR / Los Pumitas