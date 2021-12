Con eje en seguridad, fue tensa la reunión de Perotti con legisladores nacionales

El oficialismo y la oposición resaltaron el diálogo, pero se fueron con sensaciones diferentes del encuentro que tuvieron en Casa de Gobierno.

El gobernador Omar Perotti recibió este lunes a los senadores y diputados nacionales por Santa Fe en una reunión a agenda abierta, aunque con el eje en la seguridad y la necesidad de fortalecer la estructura de la justicia federal en la provincia. Todos valoraron la instancia de diálogo, aunque las miradas sobre los resultados del encuentro fueron diferentes para el oficialismo y la oposición.

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, aseguró que todos los debates que se abrieron en la reunión tuvieron respuestas. Mientras que los legisladores de la oposición aseguraron que se fueron sin saber cuál es el plan de seguridad del gobierno de la provincia.

El único punto de acuerdo fue la necesidad de fortalecer la estructura de la justicia federal. En ese sentido, Corach dijo que hay un proyecto del diputado justicialista Roberto Mirabella y que los legisladores se mostraron dispuestos a acompañar. Mientras que desde Juntos por el Cambio aclararon que se debe trabajar en un proyecto que no sea de un legislador o del gobernador, sino una propuesta en común.

Los primeros dardos los tiró la senadora de JxC, Carolina Losada, quien dijo que el discurso del gobernador “parecía más de campaña que de un gobernador en ejercicio” desde hace dos años. “En otro momento le pregunté a Lagna sobre la ejecución del presupuesto en Seguridad y me dijo que hasta ahora había sido del 50%. En la crisis que tenemos hoy en la provincia sólo se ejecutó el 50% del presupuesto y la explicación fue la pandemia”, se quejó.

Luego, consultados sobre el plan en seguridad para atender la urgencia que vive la provincia en seguridad, los legisladores de Juntos por el Cambio dijeron que de la reunión no se llevaron un plan. En este punto también coincidieron los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, quien declaró: “Nosotros creemos que el gobierno provincial no tiene un plan. Si bien entendemos que la pandemia paralizó muchísimas políticas públicas y que hizo más lentos los procesos, tiene que haber un plan y eso es lo que no vemos”.

No obstante, Corach se llevó una sensación totalmente opuesta: “Tanto el gobernador como el ministro de Seguridad expresaron las dificultades con las que nos encontramos y expresaron el nivel de inversión previsto para los próximos meses en Seguridad. No sé qué habrán querido decir con que no hay plan”. “De hecho los debates que surgieron dentro de la reunión fueron todos ampliamente contestados”, aseguró el ministro.

“Hubo absoluto acuerdo sobre que se necesita fortalecer la estructura de la justicia federal. Por eso cuando dicen que no hubo plan, en realidad hubo acciones concretas y conjuntas. Lo mismo sucedió en la reunión que tuvimos con los legisladores provinciales. Por eso mañana el gobernador va a tener una reunión con el procurador general de la Nación donde va a expresar claramente esta necesidad”, sentenció.

Por su parte, Federico Angelini, dijo que se fue muy preocupado “porque el gobernador no sabe cuántos efectivos federales hay en la provincia de Santa Fe” lo cual “marca que no hay una coordinación” entre el gobierno provincial y el nacional. “Lo que nosotros vemos es que pasaron dos años y estamos cada vez más lejos del orden y la paz. Se perdieron dos años”, aseguró.

En tanto, Barletta propuso: “Lo que necesitamos es un programa o un plan integral que no solo sea una reforma de más fiscales y más jueces. También planteamos de cómo llevarlo adelante. Primero hay que declarar la emergencia nacional en seguridad para la provincia. Esto facilita recursos y tiempos, que es algo de lo que se quejó mucho el gobernador. Dentro de ese contexto hay que analizar dos aspectos fundamentales: uno que tiene que ver con la reestructuración del sistema judicial y, otro, que tiene que ver con lo que se denomina inteligencia criminal y que tiene que ver con la profesionalización de las mejores fuerzas, más equipamientos. Estamos un siglo atrasados”.

Respecto a la declaración de emergencia, Corach marcó algunas diferencias. «Lo que nosotros hicimos ahora fue presentar un proyecto, cuando ellos presenten un proyecto sobre la emergencia, el gobernador manifestó su acuerdo, vamos a discutirlo. Pero hay que presentar el proyecto y discutirlo. Cuando venga el proyecto para trabajarlo vamos a discutirlo y a apoyarlo claramente», remarcó.

Del encuentro participaron los legisladores Carolina Losada, Dionisio Scarpín, Marcelo Lewandowski, Enrique Estévez, Mónica Fein, Laura Castets, Federico Angelini, Juan Martín, Ximena García, Mario Barletta, María Victoria Tejeda, Gabriel Chumpitáz, Alejandra Obeid, Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler.

Por parte del gobierno, además de Perotti y Corach, estuvieron el ministro de Economía, Walter Agosto; el de Seguridad, Jorge Lagna; la de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, entre otros.

Fuente: Uno Santa Fe