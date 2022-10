Con dos jugadoras de Alma, Santa Fe fue tercero en el Argentino de Hockey U19

Con Leonela Simoneit y Camila Riedel como jugadoras y goleadoras, la selección santafesina no pudo conseguir el ascenso a la máxima división pero logró estar en el podio nacional.

La Asociación Santafesina derrotó en el último partido a Chaco por 5-1 y subió al último escalón del podio del certamen que se disputó en Mar del Plata desde el jueves. Tal como venía siendo en el desarrollo de sus encuentros en el certamen, la ASH dispuso del dominio de la bocha y protagonismo. Las diferencias en el juego y en el resultado las marcó en los primeros treinta minutos.

Manejó mejor la bocha, generó las mejores situaciones de gol y además las concretó. Especialmente, desde el córner corto, vía por la que convirtió cuatro de sus cinco goles. En el primer cuarto a través de Florencia Juri (de desvío por el primer palo), y luego por medio de Leo Simoneit (al aprovechar un rebote y definir a la altura del penal) y Cami Riedel (con un remate cruzado) durante el segundo parcial.

Después controló la ventaja y cuando pudo, terminó liquidando el partido. El rival tuvo sus intentos y por eso consiguió el descuento por medio de una jugada de Celeste Montenegro en el tercer parcial. Sin embargo, las chicas de “Jomi” Benítez levantaron su intensidad de juego y explotaron los espacios con oportunismo e inteligencia para aumentar aún más la ventaja.

Agostina Valentinuzzi amplió el marcador con el cuarto tanto desde un desvío a una jugada fija , mientras que en el cierre del partido nuevamente Flor Juri sentenció el pleito.

Final para un grupo que cierra su etapa en los seleccionados en la etapa formativa y deberá buscar su chance en la divisional mayor. Tal es el caso de Camila Riedel, Jazmín Neville, Candela Petruzzo, Florencia Juri, Sofía Garofalo, Pilar Figueroa.

Será tiempo para aquellas que intentarán sostenerse en esta categoría junto a nuevos valores de proyección que “subirán” para mejorar aún más y superarse dándole continuidad al proceso.

Tiempo de Balance

José Benítez, entrenador del seleccionado de la ASH hizo su análisis del tercer puesto. “El equipo logró una identidad y estilo de juego definida y siguió un plan de juego con y sin bocha. Eso fue positivo. Lo cumplimos en mayor medida durante sábado y domingo”.

El estratega agregó que “Desde los resultados no se nos dio el ascenso. Estuvimos muy cerca en la semifinal ante Tandil. Hicimos bien las cosas y nos faltó meterla, afinar un poco más los detalles. El proceso fue bastante bueno, fue largo pero hubiese preferido que sea aún más amplio con el equipo definido. El calendario no te lo permite. Siempre es muy bueno estar entre los primeros. Aunque es una lástima que no se nos dio el ascenso que buscamos”.

Fuente Prensa ASH