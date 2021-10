Con Camila Riedel en la selección, Santa Fe define su posición en el Campeonato Argentino

Este viernes se cumplió el cierre de la etapa clasificatoria del Campeonato Argentino que se desarrolla en Rosario. el seleccionado femenino de Santa Fe disputará los duelos del quinto al octavo puesto.

En la rama femenina, la Asociación Santafesina mostró un cambio positivo con respecto a sus anteriores presentaciones. Se mostró con un esquema tácticamente ordenado donde dispuso de intenciones de tenencia de la bocha. Salió a buscar el partido y nunca se cayó pese a la adversidad, jugando de igual a igual.

El resultado final 2 a 1 a favor del equipo bonaerense vino de tres jugadas fijas. Gabriela Ludueña abrió la cuenta a los tres minutos de la etapa inicial. Para Santa Fe, Jazmín Neville igualó las acciones en el segundo período, un elenco santafesino que salió a arriesgar con varias llegadas y mano a mano para lastimar en ataque. Sin embargo, Valentina Costa Biondi, apenas comenzó el último, marcó el gol que le dio el triunfo a Bahiense.

Lo que sigue para Santa Fe será medirse este sábado contra Mar del Plata desde las 10 en cancha de Jockey. El otro duelo por este sector lo animarán San Juan frente a Litoral a partir de las 12. Las semifinales tendrán a Buenos Aires frente a Bahiense (15hs) y Córdoba se medirá a Mendoza (17h) en es estadio Mundialista.

PLANTEL DE SANTA FE

Celina Basilio (Banco), Georgina Bernia (Banco), Lara Bracamonte (El Quillá), Rocío Caldíz (Banco), Rocío Carlen (La Salle), Magdalena Chemes (CRAI), Brisa Marinelli (Banco), Jazmín Neville (El Quillá), Josefina Orellano (SFRC), Cecilia Pastor (La Salle), Candela Petruzzo (Banco), Valentina Pietroni (Banco Provincia Bs As), Luciana Pimpinella (La Salle), Camila Riedel (Alma Jrs), Martina Spuler (SFRC), Florencia Tolosa (Universitario), Agustina Verga (El Quillá), Gracia Villar (River Bs As), Florencia Villar (CRAI) y Sol Villar (River Bs As). Entrenador: Nicolás Sequeira Asistente: José Benítez Preparador Físico: Gonzalo Robaina Análisis De Video: Mauricio Mathey Jefa De Equipo: Albertina Pucheta.

Fuente Prensa ASH