Con Almagro y Alma Juniors como local arrancan los octavos de final del Torneo Apertura

Se terminó la fase regular del Torneo Apertura Carmelo Mendoza y asoman los playoffs, a partido único en la cancha del mejor ubicado.

Los equipos que integraron las zonas de 4 habitantes depuraron sus resultados con los últimos para quedar a la par de la zona F. A partir de allí se escalonaron los primeros, segundos y los dos mejores terceros.

MARTES 17 DE AGOSTO

20.30 5-Almagro A vs. 12-Rivadavia B

20.30: 6-Regatas SF vs. 11-Colón (SJ)

20.30: 7-Alma Juniors vs. CUST A

20.30: 8-República vs. 9-Macabi

JUEVES 19 DE AGOSTO

20.30: 1-GyE vs. 16-El Quillá

20.30: 2-Unión A vs. 15-Unión B

20.30: 3-Colón vs. 14-Regatas Coronda

20.30 4-Rivadavia A vs. 13-Banco Provincial