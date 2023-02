Con 94 goles se puso en marcha la tercera del nocturno en La City

Este martes dio comienzo a la tercera fecha del torneo «Furor Indumentaria» en el Complejo La City. Hubo grandes encuentros y en una noche soñada. La fecha se cierra el jueves 2 de febrero desde las 20 horas y habrá 14 juegos.

Comenzó la tercera con varios partidazos, como por la «A», donde el puntero Lírico enfrentaba a Palo Cruz uno de los escoltas y los del «mate y termos» se quedaron con el triunfo y con la punta junto a Expreso Carena que derrotó en un partido bárbaro a Team Pro con tres goles de Mati Donnet. Además en un juego «no apto para cardíacos» Taller Integral le ganó a Hulk y también se prende en la «lucha» por el título.

Por otra parte en la «B», La Perrada le metió 7 a Demonte que no dio pie con bola, al igual que Manos de Tijeras que hizo lo propio con Capri Sillones. Mientras que por la «C» La Rambla dio la gran nota al golear a Alvin y recuperarse de la derrota de la semana pasada. Por la misma como siempre Humboldt FC goleó y Agencia La Ganadora derrotó a El 69 en otro partido muy atractivo. Mientras que por la «D» Agencia Tenefe derrotó a Despensa Loly y se subió a la punta en «soledad» hasta que juegue Atlético Cavour.

Todos los resultados y lo que resta: A NIGHT LIRICO 1 – PALO CRUZ 2

TEAM PRO 3 – EXPRESO CARENA 4

HULK GYM 5 – TALLER INTEGRAL 6

2 FEBRERO, 2023 LA BANDA DE FRANCK VS FERRO F.C. 9:00 PM CANCHA 6

2 FEBRERO, 2023 APUKA TUR VS PARIS SAN FERNÉ 9:00 PM CANCHA 4

2 FEBRERO, 2023 LA ESCARAPELA VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 7

B NIGHT

DEMONTE ARQUITECTURA 1 – LA PERRADA F.C. 7

CAPRI SILLONES 2 – MANOS DE TIJERA 7

2 FEBRERO, 2023 AUTOSERVICIO EL FLACO VS PANADERÍA BRISA 8:00 PM CANCHA 5

2 FEBRERO, 2023 STUDIO SOFT VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 5

2 FEBRERO, 2023 KINESIO CENTER VS VICTOR HUGO MUEBLES 9:00 PM CANCHA 8

2 FEBRERO, 2023 GUSMA S.A. VS SUPER MAYO 10:00 PM CANCHA 7

C NIGHT

LA RAMBLA 6 – ALVIN PROYECTO 1

HUMBOLDT F.C. 6 – ROUND UP F.C. 2

AGENCIA LA GANADORA 4 – EL 69 3

2 FEBRERO, 2023 INDIRECTO F.C. VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 7

2 FEBRERO, 2023 DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS VS CARRI «EL MONO» 8:00 PM CANCHA 4

2 FEBRERO, 2023 MI ABUELA MARTA VS ZINGUERIA OGGIER 8:00 PM CANCHA 8

D NIGHT

NUTRIAR 3 – BRANCA F.C. 1

MAFFESONI MUEBLES 1 – SACACHISPAS 1

AGENCIA TENEFE 6 – DESPENSA LA LOLY 3

2 FEBRERO, 2023 PLANTERIA MI JARDIN VS ATLETICO CAVOUR 8:00 PM CANCHA 6

2 FEBRERO, 2023 EL MOLINO VS TERCER TIEMPO 10:00 PM CANCHA 8

E NIGHT

ARGENTINO (SAN BERNARDO) 2 – MG 4

LOS PIBES 3 – GÜEMES F.C. 1

QUE MIRAS BOBO 2 – REY DE GLORIA 7

2 FEBRERO, 2023 TU HOGAR, BAZAR Y BLANCO VS CENTRAL CORDOBA 10:00 PM CANCHA 6

2 FEBRERO, 2023 NC NEUMATICOS VS PAIVA F.C. 10:00 PMCANCHA 5