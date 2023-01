Con 91 goles comezó el torneo «Furor» en el Complejo La City

Se puso en marcha otro torneo más en La City, Futbol 7. Hubo muchos goles en la primera jornada que se cierra el jueves 19 de enero desde las 20 horas. Para destacar el estado de las canchas, un verdadero «billar».

Este martes no fue uno más, porque volvió a rodar la «caprichosa» en el Complejo La City. La primera fecha. lo partidos comenzaron bastantes lentos, ya que los equipos luego de una larga pretemporada necesitaban soltarse. Pero cuando los pies se aflojaron el comenzaron los goles. Como casi siempre Expreso Carena goleó a Taller Integral por la «A». Por la misma Hulk le dio la bienvenida a la categoría a Paris San Ferné que comenzó mal el 2023.

Por otra parte el campeón de la «C» de manera invicto Studio Soft estrenó su estrella en la «B» y goleó a Gusma y sigue de racha. Por la misma partidazo entre Demonte y Super Mayo que terminó en «tablas». Por otra parte en la «C» El 69 goleó a La Abuela Marta con un kat trick de Fernando Calza. Por la misma Humboldt FC aplastó a La Rambla.

Y por la categorías más chicas, debutó Plantería Mi Jardín, de la vecina localidad de Humboldt, la familia Brest dijo presente y de la mano de Tomás golearon a Branca por «D». Mientras que por la «E», El Rey de Gloria goleó a MG y pinta para ser un equipo revelación.

Todos los resultados:

A NIGHT

TALLER INTEGRAL 1 – EXPRESO CARENA 3

HULK GYM 3 – PARIS SAN FERNÉ 2

19 ENERO, 2023 TEAM PRO VS LIRICO 8:00 PM CANCHA 6

19 ENERO, 2023 FERRO F.C. VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 7

19 ENERO, 2023 APUKA TUR VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 6

19 ENERO, 2023 LA ESCARAPELA VS LA BANDA DE FRANCK 9:00 PM CANCHA 5

B NIGHT

DEMONTE ARQUITECTURA 2 – SUPER MAYO 2

GUSMA S.A. 0 – STUDIO SOFT 5

CAPRI FC 6 – LA PERRADA F.C. 5

19 ENERO, 2023 MANOS DE TIJERA VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 4

19 ENERO, 2023 SANITARIOS FACHINI VS PANADERÍA BRISA 9:00 PM CANCHA 4

19 ENERO, 2023 KINESIO CENTER VS AUTOSERVICIO EL FLACO 9:00 PM CANCHA 8

C NIGHT

ZINGUERIA OGGIER 3 – FECHA LIBRE 0

MI ABUELA MARTA 4 – EL 69 6

LA RAMBLA 1 – HUMBOLDT F.C. 6

AGENCIA LA GANADORA 3 – CARRI «EL MONO» 5

19 ENERO, 2023 LA BOTONETA VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 5

19 ENERO, 2023 CONSTRUCCIONES MNY VS INDIRECTO F.C. 8:00 PM CANCHA 8

D NIGHT

MAFFESONI MUEBLES 2 – AGENCIA TENEFE 2

PLANTERIA MI JARDIN 6 – BRANCA F.C. 1

ATLETICO CAVOUR 5 – SACACHISPA 1

NUTRIAR 0 – EL MOLINO 8

19 ENERO, 2023 DESPENSA LA LOLY VS EL PORVENIR 10:00 PM CANCHA 5

E NIGHT

REY DE GLORIA 6 – MG 2

19 ENERO, 2023 LOS PIBES VS QUE MIRAS BOBO 8:00 PM CANCHA 7

19 ENERO, 2023 PAIVA F.C. VS GÜEMES F.C. 10:00 PM CANCHA 8

19 ENERO, 2023 TU HOGAR, BAZAR Y BLANCO VS ARGENTINO (SAN BERNARDO) 10:00 PM CANCHA 7

19 ENERO, 2023 NC NEUMATICOS VS CENTRAL CORDOBA 10:00 PM CANCHA 6