Con 83 goles comenzó la tercera del «Night» en La City

Grandes encuentros y muchos goles en el comienzo de una nueva fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. Además hubo varios golazos y volvieron a ganar los candidatos.

La tercera fecha en la «A», Deportivo Gambeta goleó por 5 a 2 a Palo Cruz y es único puntero de la categoría hasta que juegue El Buen Pique. Por la misma Expreso Carena volvió a ganar y otra vez como figura el «tanque» Micklig. Además Abbey Road goleó a Apuka en un partidazo. El otro que goleó por 7 a 1 fue Manos de Tijera y el que lo sufrió fue La Ramada que todavía no encuentra su mejor versión.

Por otra parte en la «B», Studio Soft le ganó a Gran Mar por 4 a 2 y obtuvo sus dos primeros puntos. La gran figura fue Juani Caravario el «crack» de Seven Audiovisual también la «rompió» en la cancha y marcó dos golazos. Por otra parte en la «C» los dos punteros siguen ganando, gustando y goleando, Rimor le ganó a Fletes Iván por 4 a 2 y Panadería El Deleite tuvo que trabajar bastante para derrotar a Roti Eli en un tremendo partidazo.

Y por último la gran victoria de Atlético Esperanza que le metió 8 a Fuera de Control en la mayor goleada de la jornada. Y para destacar el golazo de tiro libre desde la mitad de cancha de Iván Donnet, un verdadero «golón».

Estos fueron los resultados: MARMOLERIA GRAN MAR 2 – STUDIO SOFT 4

ABBEY ROAD 5 – APUKA TUR 2

ATLETICO ESPERANZA 8 – FUERA DE CONTROL 1 GYE SRL 3 – LB SERVICIOS 2

LA RAMADA 1 – MANOS DE TIJERA 7

FLETES IVAN 2 – RIMOR SRL 4 RAFITA F.C. 1 – REAL BARRIL 1

EXPRESO CARENA 6 – SANITARIOS FACHINI 2

PANADERIA EL DELEITE 6 – ROTI ELI 5 ULTIMATE MISTOLES 2 – SYC SUBLIMADOS 4

DEPORTIVO GAMBETA 5 – PALO CRUZ 2

CORINTHIANS DEL NORTE 4 – SUPER MAYO 4

Esto es lo que resta Jueves 8 de febrero

CANCHA 5

AGROVET VS DEMONTE ARQUITECTURA 20 HS

KINESIO CENTER VS DE ZURDA 21 HS

EL BUEN PIQUE VS HULK GYM 22 HS

CANCHA 6

CONSTRUCCIONES PALOMEQUE VS LA FERMANETA 20 HS

LOS PALMEIRAS VS LOS APACHES 21 HS

VICTOR HUGO MUEBLES VS CAPRI F.C. 22 HS

CANCHA 7

LDMS VS NOTTIGHAM MIEDO 20 HS

LA ESCARAPELA VS CANDILEJAS F.C. 21 HS

PARADOR 70 VS PLANTERIA MI JARDIN 22 HS

CANCHA 8

EL 69 VS METALURGICA CAMINOS 20 HS

LOS JAGUARES VS FARMACIA BORBOGNO 21 HS

LOS PIBES VS BERLIN BARBERIA 22 HS