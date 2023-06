Con 81 goles se reanudó el torneo nocturno en La City

Se puso en marcha la cuarta fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. La misma se cerrará el jueves 8 de junio desde las 20 horas con 16 atrapantes encuentros.

El torneo nocturno se reanudó con muchos goles y partidazos, en la «A», Manos de Tijera «aplastó» a Studio Soft y es único puntero de la división, ya que La Escarapela fue goleado por Expreso Carena y La Banda de Franck también cayó con Palo Cruz. Por otra parte en la «B», El 69 le marcó 9 a Demonte en la mayor goleada de la jornada, la «rompió» toda el «toro» Fernando Calza. Además por la misma Hulk Gym goleó a La Fusión y es único puntero hasta que juegue Humboldt FC.

Por otra parte en la «C» Atlético Cavour goleó a uno de los punteros, Despensa La Loly y ahora manda en la división. En la «D» Tata Brown y Sacachispas igualaron en un tremendo 5 a 5. Agrovet derrotó a Los Pibes y es uno de los punteros junto a NC Neumáticos que goleó a Burbuja.

Por la «E» Ferretería Gulino goleó a Roti Eli que era uno de los punteros. Y por la nueva categoría, la «F» La Fermaneta le ganó a Agroneta y La Vino Tinto a Los Vagonetas.

Estos fueron los resultados:

GYE S.R.L. 1 – MARMOLERIA GRAN MAR 1

EXPRESO CARENA 4 – LA ESCARAPELA 1

LA FUSION 2 – HULK GYM 5

FERRETERIA GULINO 4 – ROTI ELI 1

LA BANDA DE FRANCK 1 – PALO CRUZ 3

BURBUJA 0 – NC NEUMATICOS 3

EL 69 9 – DEMONTE ARQUITECTURA 0

MANOS DE TIJERA 5 – STUDIO SOFT 2

TATA BROWN 5 – SACACHISPAS 5

GUEMES 3 – ARGENTINO SAN BERNARDO 2

FLETES IVAN 3 – VECINAL CENTRO 2

ATLETICO CAVOUR 5 – DESPENSA LA LOLY 2

AGROVET 2 – LOS PIBES F.C. 1

SYC SUBLIMADOS 3 – VERDULERIA EL LITO 3

AGRONETA FCA 0 – LA FERMANETA 2

LOS VAGONETAS 1 – LA VINO TINTO 2

Y esto es lo que se juega el día Jueves 8 de junio

CANCHA 3

FERRO F.C. VS LA PERRADA F.C. 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS

CANCHA 4

HUMBOLDT F.C. VS GUSMA S.A. 20 HS

APUKA TUR VS TEAM PRO 21 HS

CANCHA 5

LA JUVE DE CANDIOTTI VS LA RAMADA 20 HS

EL BUEN PIQUE VS MALARIA F.C. 21 HS

PAIVA F.C. VS PARADOR.70 22 HS

CANCHA 6

BR DISEÑOS VS PILAR F.C. 20 HS

ZINGUERIA OGGIER VS SUPER MAYO 21 HS

MI ABUELA MARTA VS PANADERIA BRISA 22 HS

CANCHA 7

BERLIN BARBERIA VS INDIRECTO F.C. 20 HS

KINESIO CENTER VS PARADOR 70 21 HS

EL MOLINO VS LA MAURINETA 22 HS

CANCHA 8

VICTOR HUGO MUEBLES VS AGENCIA LA GANADORA 20 HS

DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS VS PLANTERIA MI JARDIN 21 HS

ALL PIE VS CORINTHIANS DEL NORTE 22 HS