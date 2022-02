Con 75 goles comenzó la fecha del Libre en «La City»

Este miércoles se puso en marcha la última fecha de la primera ronda del torneo Libre en el «Complejo La City». La misma se cierra hoy, si las condiciones climáticas lo permiten. Además ya están los primeros clasificados a cuartos de final.

Con varios encuentros y muchos goles se puso en marcha la última fecha del torneo Libre. Por el Grupo 1 Deportivo Gambeta aplastó a Mafalda Copias y se clasificó a cuartos junto a Smart por la copa de Oro.

Además con una actuación sobresaliente del «rompe redes» Sebastián Heili para que Palo Cruz derrote a Pico y Pala por 2 a 0 y logre también el pase.

Todos los resultados y lo que resta:

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO

BARBERIA B&R FC 5 – MARMOLERIA GRAN MAR 1

SANITARIOS FACHINI 3 – LOS DEL BARRIO ATR 0

SMART SUPLEMENTOS 2 – LOS JAGUARES 2

LOS DE SIEMPRE 4 – APC 3

PICO Y PALA 0 – PALO CRUZ 2

GOMERIA LAUTARO 7 – EL REAL BAÑIL

CEBOLLITAS 2 – EL SPORTING 8

MAFALDA COPIAS 1 – DEPORTIVO GAMBETA 5

UNIVERSIDAD SIGLO 21 0 – PANADERIA EL DELEITE 4

AURELIO 8 – SUPER MAYO 2

CAPRI SILLONES 7 – BECCHIO AUTOMOTORES 1

VH MUEBLES 5 – ATLETICO CAVOUR 3

Lo que se juega este Jueves 24

CANCHA 1

EL MOLINO VS EL PAYUCA 20 HS

VILLA GULLERMINA VS NIUPI FC 21 HS

CENTRAL CORDOBA VS PAPRIKA 22 HS

CANCHA 2

PRAGA DISTRIBUDORA VS REAL BAÑIL 20 HS

CANCHA 3

NC NEUMATICOS VS LA MANUCHO FC 20 HS

LA PINOTECA VS BARSA SUR 21 HS

LA PELUSA VS TIENDA MURAT 22 HS

SÁBADO 26 DE FEBRERO

CANCHA 5

METALURGICA SANTIAGO VS VH MUEBLES 14 HS

LG SENIOR VS MARMOLERIA GRAN MAR 15 HS

LOS PIMIENTOS VS INTER DEL GORDO ALEGRE 16 HS

LA SUB 21 VS VERDUGOS 17 HS

LAS PATADAS AL TOBILLO VS BARBERIA B&R 18 HS

CANCHA 6

LOS DISTINGUIDOS VS LOS TIGRES 14 HS

PANADERIA EL DELEITE VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 15 HS

LOS DEL BARRIO ATR VS LA VAGANCIA 16 HS

LAS TUNAS VS BECCHIO AUTOMOTORES 17 HS

CEBOLLITAS VS NOTTINGHAM MIEDO 18 HS

CANCHA 7

CASERES COSTRUCCIONES VS PANADERIA BRISA 14 HS

NC NEUMATICOS VS LOS TORITOS 15 HS

LOS MILLO VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 16 HS

CM ELECTRICIDAD VS LOS DE SIEMPRE 17 HS

CULTURAL VS REAL BAÑIL 18 HS

CANCHA 8

BARRILETE COSMICO VS LOS RAMONES 14 HS

TERCER TIEMPO VS LOS OILEROS 15 HS

LOS JAGUARES VS TODO RAPIDO 16 HS

LA RAMADA VS SUPER MAYO 17 HS

LOS MINIONS VS ASTON BIRRA 18 HS

CANCHA 4

EL REJUNTE DE FRANCK VS PICO Y PALA 15 HS

NIUPI FC VS EGC CONSTRUCCIONES 16 HS