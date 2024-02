Con 74 goles se abrió la cuarta fecha del «Night» en La City

Con grandes encuentros se puso en marcha la cuarta fecha en el Complejo La City. La misma se cierra el jueves 15 desde las 20 horas con 12 encuentros.

La cuarta fecha comenzó con tremendos partidazos, por la «A» , el puntero Deportivo Gambeta goleó por 4 a 2 a Expreso Carena y es más puntero que nunca. Para destacar la gran actuación de Mati Zenclussen que metió el primero y luego un par de asistencia, el «tanque» sigue intacto. Otro que la tiene atada es el «mago» Andrés Miquere. En otro partidazo Palo Cruz lo ganó por 4 a 3 a Abbey Road sobre el final con el gol del Seba Heili, el «melli».

Por la «B» Agrovet goleó a Studio Soft y es único escolta hasta que se cierre la fecha. Mientras que por la «C», en «duelo» de punteros, Panadería El Deleite y Rimor, fue un tremendo partidazo, uno de los mejores de la noche, el triunfo quedó en manos de los «panaderos» y quedó en la punta en «soledad».

Por otra parte en la «E» llegaron las goleadas, Rafita FC goleó por 6 a 1 a Fuera de Control y LMDS le metió 8 a Real Barril en la mayor goleada de la jornada.

Estos fueron los resultados:

GYE SRL 2 – BERLIN BARBERIA 3

ABBEY ROAD 3 – PALO CRUZ 4

LOS PALMEIRAS 6 – CORINTHIANS DEL NORTE 0

ULTIMATE MISTOLES 4 – SUPER MAYO 1

AGROVET 6 – STUDIO SOFT 3

LDMS 8 – REAL BARRIL F.C. 1

PANADERIA EL DELEITE 6 – RIMOR SRL 5

DEPORTIVO GAMBETA 4 – EXPRESO CARENA 2

LOS AMIGOS F.C. 0 – LOS APACHES F.C. 4

RAFITA 6 – FUERA DE CONTROL 1

ROTI ELI 2 – LB SERVICIOS 3

Esto es lo que resta Jueves 15 de febrero

CANCHA 1

LA FERMANETA VS SYC SUBLIMADOS 20 HS

KINESIO CENTER VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

CANDILEJAS VS PLANTERIA MI JARDIN 22 HS

CANCHA 2

VICTOR HUGO MUEBLES VS METALURGICA CAMINOS 20 HS

LA ESCARAPELA VS DEMONTE ARQUITECTURA 21 HS

EL 69 VS PARADOR 70 22 HS

CANCHA 3

ATLETICO ESPERANZA VS LOS PUMITAS 20 HS

EL BUEN PIQUE VS MANOS DE TIJERA 21 HS

HULK GYM VS DE ZURDA 22 HS

CANCHA 4

LOS JAGUARES VS LOS PIBES 20 HS

TRANSPORTE DIEGO CASTILLO VS APUKA TUR 21 HS

MARMOLERIA GRAN MAR VS CAPRI F.C. 22 HS