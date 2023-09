Con 226 goles se cerró la tercera del torneo «clásico» en La City

Llegó a su fin otra fecha más del torneo «clásico» en el Complejo La City. La tarde del sábado fue testigo de muchos goles y grandes encuentros. Además las posiciones de las distintas tablas se ponen más atrapantes.

La tercera fecha del torneo «clásico», en su tercera fecha arrojó en la «A», con el partidazo clásico de los «panaderos» , El Deleite ante Brisa. Con gol de Juan Gabriel Díaz los de Brisa se pusieron en ventaja pero en la segunda parte El Deleite lo dio vuelta con dos goles del «tanque» Mauro Ocampo, uno de penal y el otro con un terrible cabezazo. Decoró el resultado con un golazo de chilena de Hugo Oggier. Por la misma La Ramada goleó a Niupi y es líder junto a Panadería El Deleite. Además gran triunfo de Furor sobre Los Tigres con goles de los «Maxi» Bravo y Monco y un precioso tiro libre de Leo Peralta. Y luego de 29 partidos, dos torneos y medio perdió NC Neumáticos ante Los Minions en otro juego bárbaro, justo el día que los de NC estrenaban «pilcha» nueva.

Por otra parte en la «B» All Pie sigue ganando, gustando y goleando y manda en la categoría junto a Las Latas que derrotaron a La Scabioneta y La Tranquera que en un partidazo le ganó a Full F7. Por otra parte en la «C» hay dos punteros, Plantería Mi jardín que le ganó a El Torniquete en un partido «chivísimo» y Río Más que le ganó a AVI en otro juego atractivo. Además La Pelota No se Mancha goleó por 5 a 0 Víctor Hugo Muebles y no se notó la ausencia del gran «profe» Rodrigo Coronel.

Y para destacar la mayor goleada de la jornada se la propinó Barbería Manos de Tijera sobre Atlético Cavour, fueron 8 goles, una «máquina».

Así fueron los resultados: CATEGORÍA A CHS MECANICA 5 – UNIVERSIDAD SIGLO 21 3

LA RAMADA NUTRICION 5 – NIUPI F.C. 2

PANADERÍA EL DELEITE 3 – PANADERÍA BRISA 1

LOS TIGRES 0 – FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 3

NC NEUMATICOS 2 – LOS MINIONS 4

LA SUB 21 3 – BIASSONI 3 CATEGORÍA B EAG ADITIVOS 4 – METALÚRGICA BUTARELLI 2

LOS JAGUARES 1 – LA VIOLA 3

CONSTRUCCIONES CHAVEZ 2 – BARBERÍA B&R F.C. 2

LA SCABIONETA F.C. 0 – LAS LATAS 3

ALL PIE F.C. 6 – CORINTHIANS DEL NORTE 1

LA TRANQUERA 3 – FULL F7 2 CATEGORÍA C