Comunidad Europea seleccionó un proyecto de la Facultad de Agrarias por más de 600 mil euros

En el mes de septiembre del presente año, el proyecto “Se-bioFORtified ALfaLfa for Seenriched Dairy products (Se4All)”, presentado en el llamado HORIZON 2020: H2020- MSCA-RISE-2020 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange), fue seleccionado por la Comisión Europea para su financiamiento.

