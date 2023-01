Comparsa Carioca se renueva y se prepara para el Carnaval 2023

Los responsables de Comparsa Carioca, Diego Giménez y Patricia Williner, comentaron que “como todos los años se trabaja intensamente” para el Carnaval 2023 y anunciaron que “este año está totalmente renovada desde cero, se presenta con una temática diferente en relación a lo que venía años anteriores y con una inversión de muchos ceros”.

Recordó que “luego de la pandemia, el año pasado no se hizo tanta inversión sino que se reformó un poco lo que ya traía, mientras que este año la propuesta es otra temática, otra inversión y también se cambió un poco la modalidad porque los integrantes colaboran con los trajes, que antes los pagaba íntegramente el club, es decir que es una organización más colectiva”.

En ese marco, informaron que “habrá un beneficio de una rifa que sorteará con Lotería Nacional, y lo recaudado será utilizado para comprar las telas de los trajes, instrumentos y demás”.

Sobre los trajes, comentaron que “este año habrá otra línea que Carioca no tenía donde se trabaja mucho el reciclaje, el matelasse, traslucidos, los juegos de colores y telas que antes no era común; hoy el impacto visual tiene que venir de otro lado no de las piedras, el strass, el cristal y el brillo porque eso se encareció mucho”.

Asimismo, adelantaron que “la comparsa está pedida para lugares turísticos, y hay que prepararse porque es otro nivel”. Los ensayos comenzaron este lunes 02 de enero y serán de los lunes a jueves y los sábados.

Finalmente, valoraron que “después de todo lo que pasamos la comparsa sigue de pie, sigue invirtiendo pese a que los costos están muy arriba pero estamos predispuestos y entusiasmados”. “Si bien no hay confirmación de fechas del carnaval de la ciudad, nos estamos preparando para presentarnos en Esperanza pero estamos en la expectativa de la inversión que se hizo para otro lugar”, concluyeron.