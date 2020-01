«Como rafaelino soy parte de este hartazgo» dijo el intendente Castellano

El Jefe Comunal mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad y autoridades provinciales donde se abordó la crítica situación que padece la ciudad en materia de seguridad. Al termino del encuentro se anunció la constitución de una Mesa de Coordinación para la Seguridad Local.

Tras la histórica y masiva movilización de vecinos de Rafaela en reclamo de mayor seguridad y justicia, el ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain mantuvo una reunión con el intendente Luis Castellano; el Jefe de Gabinete de Rafaela, Marcos Corach; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; y el Jefe de la Policía de la provincia Víctor Sarnaglia.

Al termino del encuentro Castellano señaló que la constitución de la Mesa de Coordinación para la Seguridad Local es un respaldo muy importante. “Lo necesitábamos y lo veníamos reclamando desde hace mucho tiempo con el senador Alcides Calvo. La legitima marcha y movilización de anoche -por el jueves- da cuenta del hartazgo de la gente, al cual adhiero. Soy parte como rafaelino de este hartazgo”.

El titular del Ejecutivo rafaelino agregó que la acumulación de hechos y la falta de una política estratégica en materia de seguridad, que se construya en forma conjunta con el Estado provincial, “es lo que veníamos reclamando desde hace muchos años y que este jueves llegó a un límite. El lunes habíamos mantenido una reunión con el Jefe de Policía y con el senador departamental para avanzar en un plan estratégico de seguridad, pero los tiempos se han acelerado. Ya estamos revisando el convenio para poner en marcha la Mesa lo antes posible. Además hemos pedido la presencia de la Policía de Acción Táctica para que pueda trabajar, pacificar y actuar en varios sectores”, aclaró.

Castellano destacó que le han acercado a las autoridades un mapa del delito, un diagnostico de la ciudad elaborado por el municipio. “Nos quedará la ‘pata’ de la justicia, que tiene un rol clave y fundamental en el esclarecimiento de los hechos y para que los delincuentes no salgan a las pocas horas. Es lo que la sociedad rafaelina está reclamando”.

En referencia a los hechos vandálicos puntuales que se produjeron en la movilización, sostuvo que la violencia no trae más que violencia. “El pueblo rafaelino no es violento, fue demasiado pacífico estos 12 años, donde no hemos tenido políticas de seguridad, y que este jueves se llega al hartazgo. Creo que lo que hay que evitar es la justicia por mano propia, y por eso es necesaria la presencia del Estado. Ese es el gran desafío. No quiero hablar de eso, pero sí hubo una utilización política de esta tragedia en redes, y mucha operación política que da vuelta por todos lados. No me parece que la violencia sea un camino. Ni la familia ni la gran mayoría de los rafaelinos quieren violencia”.

Mesa de coordinación

En tanto, el ministro de Seguridad manifestó que el encuentro ya había sido programado, pero los tiempos se acortaron. “Estamos trabajando en las mesas de coordinación institucional en materia de seguridad local. La primera parte de la reunión estuvo enfocada en la movilización de los vecinos. La demanda de ayer fue legítima y razonable. El olvido histórico de la ciudad de Rafaela en materia de seguridad pública habla del hartazgo de la gente. Tenemos que ordenar el sistema de seguridad pública. La intendencia viene haciendo desde hace tiempo un trabajo importante en materia de seguridad preventiva, pero siempre estuvo desconectada de la policía y de las políticas de seguridad provincial”.

Sain confirmó que la mesa de trabajo abordará tres ejes. “La primera es la elaboración de un mapa del delito de la ciudad, donde se establecerán las prioridades para intervenir. El segundo es la diagramación de planes de acción concreta; y en tercer lugar la evaluación del impacto que estas medidas tendrán y la disposición de medios cuando la situación lo amerite”.

Por su parte, el senador Alcides Calvo coincidió con las palabras del ministro y del intendente, al remarcar que venían reclamando durante largo tiempo recursos y equipamiento para la fuerzas de seguridad. “Lo de anoche es la clara manifestación de que la paciencia se agotó y que la política y el Estado no le han podido dar respuestas como corresponde a la gente. Valoramos mucho, al margen de que sea Rafaela y el departamento Castellanos, que hoy estemos sentados tratando de afrontar y dar respuestas a un tema que afecta a toda la provincia. Vemos un Estado totalmente distinto y un ministerio de Seguridad que está comprometido”.

>> Firma del convenio

Este viernes se firmó el convenio y se conformó la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local para colaborar y complementar el trabajo entre las autoridades provinciales y municipales en materia de seguridad local.

La resolución establece promover un trabajo policial orientado a la resolución de problemas basado en la evidencia, evitando un tipo de trabajo policial reactivo y permitiendo labores más estratégicas respecto de los problemas delictivos.

La presente resolución expresa que la mesa estará integrada por un representante del Ministerio de Seguridad; un funcionario municipal designado por el intendente, responsable de las operaciones y acciones institucionales de prevención; y una autoridad policial.

Inicialmente, esta medida se llevará adelante en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y en Reconquista.

