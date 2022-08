Comisión de Seguridad: para UCoEs “hay mucho por hacer todavía”

El presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, analizó la reunión de la Comisión de Seguridad del Cabildo Abierto que se realizó la semana pasada. También adelantó las actividades que se preparan para celebrar el Día de las Infancias.

En diálogo con la CSC Radio, Baigorria calificó el encuentro de la Comisión de Seguridad del Cabildo Abierto “dividido en dos partes: por un lado con nueva apertura de la Unidad Regional XI, el fiscal del Departamento, las instituciones y el grupo del Cabildo, donde se presentó una serie de estadística que –si son ciertas- muestran una baja del 20% de la actividad delictual en la ciudad y en la zona rural del ejido esperancino, pero a su vez en el rubro comercio se incrementaron en un 56% las denuncias por robos”.

En tal sentido, comentó que “al consultar por las medidas que se van a tomar en relación con el comercio, no tuvimos ninguna respuesta que sugiera que se esté pensando alguna acción pero nos pudimos a disposición para elaborar estrategias en conjunto y seguramente lo vamos a volver a consensuar con el jefe de la Unidad Regional XI, que hace ya dos años y medio que está en la ciudad”.

En ese marco, analizó: “Un programa como Ojos en Alerta por el momento no optimiza la respuesta de Bomberos, Policía ni de nadie porque los recursos son los mismos que antes de tener el programa, y si no se dota de más recursos, más móviles, más conectividad, más interacción entre las instituciones que o integran no es posible que funcione. Si la herramienta es acompañada de otros complementos es muy buena”.

En cuanto a las conclusiones del encuentro, el dirigente puntualizó: “Realmente el secretario de Seguridad de la provincia, Bruno Rossini, mostró algo de capacidad, mostró datos ciertos y comprobables y la realidad distinta que quieren imponer, por ejemplo con la incorporación de escuelas de policía que ahora hay tres en la provincia; pero también hubo cosas que me preocuparon mucho porque un vecinalista dijo que gracias a este jefe de policía ahora les toman las denuncias, otra vecina habló de la falta de confianza que hay para hacer las denuncias, por la puerta giratoria que existe”.

Por último, evaluó como un paso importante poder hablar de todos estos temas, se le presentaron todos los argumentos al secretario de Seguridad, se pudo dialogar con el jefe de la Unidad Regional quien dijo que se cuenta con todos los recursos –móviles, chaleco, balas, personal – lo cual fue una sorpresa porque dieron una perspectiva de que no se necesita nada cuando vemos algunos móviles que no funcionan”. “Hay mucho para hacer todavía, es la oportunidad con este jefe de policía y este fiscal de cambiar algunas actitudes pero hay que hacerlo entre todos”, resumió.

Festejos por el Día del Niño

En otro orden de temas, Baigorria comentó que “ya está todo casi organizado, se viene trabajando desde hace casi un mes, pero se siguen pidiendo colaboraciones y regalos” y agradeció “a la empresa sancarlina Lheritier que dona todas las golosinas y a todas las empresas de la ciudad que siempre colaboran”.

Será en el predio del ex ferrocarril el domingo 21 de agosto, podrán participar todas las escuelas de la ciudad –hay 8.000 invitaciones- y cada chico tendrá un bono para los juegos gratuitos, golosinas, y participar de los sorteos.