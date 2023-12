Comienzan los cruces en la «Copa 15 Años Teos Disco»

Este martes 5 se pone en marcha los dieciseisavos de final de la «Copa 15 Años Teos Disco» en el Complejo La City en las distintas modalidades, «Oro», «Plata» y «Bronce». Si los partidos terminan igualado se definirán por tiros desde punto penal.

Esta es la programación para el Martes 5 de diciembre

CANCHA 3

DE ZURDA VS BIASSONI 20 HS – COPA DE ORO

NC NEUMATICOS VS LA PINOTECA 21 HS – COPA DE ORO

POLLOS PIPIN VS TODO LENTO 22 HS – COPA DE ORO

CANCHA 4

RIMOR SRL VS SIX TIENDA 20 HS – COPA DE PLATA

ULTIMATE MISTOLES VS CREDIFIN EXPRESS 21 HS – COPA DE PLATA

FLETES IVAN VS FERRO FOR EVER 22 HS – COPA DE BRONCE

CANCHA 5

PINTURERIA AMAZONAS VS MI ABUELA MARTA 20 HS – COPA DE PLATA

HUMBOLDT F.C. VS VERDULERIA EL LITO 21 HS – COPA DE ORO

LA MARIONETA VS LOS APACHES 22 HS – COPA DE BRONCE

CANCHA 6

SUPER MAYO VS LOS CUMBIAMBAS 20 HS

MANOS DE TIJERA VS HULK GYM 21 HS – COPA DE PLATA

LOS PIBES VS LA IMPERIAL 22 HS – COPA DE BRONCE

Jueves 7 de diciembre

CANCHA 1

HERRERIA AW VS GOMERIA LAUTARO 20 HS – COPA DE ORO

PANADERIA EL DELEITE VS LA ESCARAPELA 21 HS – COPA DE ORO

DAYER SILLAS VS AGRONOMIA PAMPA 22 HS – COPA DE ORO

CANCHA 2

LA RAMADA VS ASCO DA GAMA 20 HS – COPA DE PLATA

CONSTRUCCIONES PALOMEQUE VS SANITARIOS FACHINI 21 HS – COPA DE BRONCE

ASTON BIRRA VS PARADOR 70 22 HS – COPA DE PLATA

CANCHA 3

AURELIO VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 20 HS – COPA DE PLATA

KINESIO CENTER VS EL MOLINO 21 HS – COPA DE ORO

PLANTERIA MI JARDIN VS MAFALDA 2.0 22 HS – COPA DE BRONCE

CANCHA 4

FARMACIA BORBOGNO VS LA JUVE DE CANDIOTTI 20 HS – COPA DE BRONCE

APUKA TUR VS BRASERIA EL 1 21 HS – COPA DE BRONCE

LOS POWER RANGERS VS PILAR F.C. 22 HS – COPA DE PLATA