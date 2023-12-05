Comienzan los cruces en la «Copa 15 Años Teos Disco»

Este martes 5 se pone en marcha los dieciseisavos de final de la «Copa 15 Años Teos Disco» en el Complejo La City en las distintas modalidades, «Oro», «Plata» y «Bronce». Si los partidos terminan igualado se definirán por tiros desde punto penal.
Esta es la programación para el Martes 5 de diciembre
CANCHA 3
DE ZURDA VS BIASSONI 20 HS – COPA DE ORO
NC NEUMATICOS VS LA PINOTECA 21 HS – COPA DE ORO
POLLOS PIPIN VS TODO LENTO 22 HS – COPA DE ORO
CANCHA 4
RIMOR SRL VS SIX TIENDA 20 HS – COPA DE PLATA
ULTIMATE MISTOLES VS CREDIFIN EXPRESS 21 HS – COPA DE PLATA
FLETES IVAN VS FERRO FOR EVER 22 HS – COPA DE BRONCE
CANCHA 5
PINTURERIA AMAZONAS VS MI ABUELA MARTA 20 HS – COPA DE PLATA
HUMBOLDT F.C. VS VERDULERIA EL LITO 21 HS – COPA DE ORO
LA MARIONETA VS LOS APACHES 22 HS – COPA DE BRONCE
CANCHA 6
SUPER MAYO VS LOS CUMBIAMBAS 20 HS
MANOS DE TIJERA VS HULK GYM 21 HS – COPA DE PLATA
LOS PIBES VS LA IMPERIAL 22 HS – COPA DE BRONCE
Jueves 7 de diciembre
CANCHA 1
HERRERIA AW VS GOMERIA LAUTARO 20 HS – COPA DE ORO
PANADERIA EL DELEITE VS LA ESCARAPELA 21 HS – COPA DE ORO
DAYER SILLAS VS AGRONOMIA PAMPA 22 HS – COPA DE ORO
CANCHA 2
LA RAMADA VS ASCO DA GAMA 20 HS – COPA DE PLATA
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE VS SANITARIOS FACHINI 21 HS – COPA DE BRONCE
ASTON BIRRA VS PARADOR 70 22 HS – COPA DE PLATA
CANCHA 3
AURELIO VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 20 HS – COPA DE PLATA
KINESIO CENTER VS EL MOLINO 21 HS – COPA DE ORO
PLANTERIA MI JARDIN VS MAFALDA 2.0 22 HS – COPA DE BRONCE
CANCHA 4
FARMACIA BORBOGNO VS LA JUVE DE CANDIOTTI 20 HS – COPA DE BRONCE
APUKA TUR VS BRASERIA EL 1 21 HS – COPA DE BRONCE
LOS POWER RANGERS VS PILAR F.C. 22 HS – COPA DE PLATA