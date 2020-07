Comienzan a exigir el hisopado negativo en las rutas santafesinas y el uso obligatorio de barbijo

Las autoridades remarcaron que en el caso de aquellas personas no residentes santafesinas comprendidas entre las actividades esenciales que no tengan un resultado de análisis negativo, “el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe definirá cualquier otro tipo de implementación análoga a tal fin”.

Desde la medianoche los ciudadanos no residentes de la provincia deberán demostrar que no están contagiados de Covid-19.