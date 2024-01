Comienza un nuevo torneo nocturno en el Complejo La City

Esta semana se pone en marcha un nuevo torneo nocturno en La City. El mismo tendrá 54 equipos divididos en 5 categorías. La primera fecha comienza el martes 23 de enero y se cierra el jueves 25 desde las 20 horas. Además este torneo tendrá muchas novedades.

Así se juega la primera fecha:

MARTES 23 DE ENERO

CANCHA 1

PANADERIA EL DELEITE VS LOS PIBES 20 HS

EXPRESO CARENA VS EL BUEN PIQUE 21 HS

FLETES IVAN VS GYE SRL 22 HS

CANCHA 2

LOS APACHES VS LA FERMANETA 20 HS

TRANSPORTE DIEGO CASTILLO VS KINESIO CENTER 21 HS

LMDS VS LOS PUMITAS 22 HS

CANCHA 3

LOS JAGUARES VS RIMOR SRL 20 HS

ABBEY ROAD VS HULK GYM 21 HS

ATLETICO ESPERANZA VS REAL BARRIL 22 HS

CANCHA 4

MARMOLERIA GRAN MAR VS CANDILEJAS F.C. 20 HS

DEPORTIVO GAMBETA VS APUKA TUR 21 HS

FARMACIA BORBOGNO VS ROTI ELI 22 HS

CANCHA 5

SUPER MAYO VS SYC SUBLIMADOS 20 HS

METALURGICA CAMINOS VS STUDIO SOFT 21 HS

JUEVES 25 DE ENERO

CANCHA 5

LOS PALMEIRAS VS PILAR F.C. 20 HS

MI ABUELA MARTA VS LA ESCARAPELA 21 HS

CANCHA 6

NOTTINGHAM MIEDO VS FUERA DE CONTROL 20 HS

PALO CRUZ VS MANOS DE TIJERA 21 HS

AGROVET VS PARADOR 70 22 HS

CANCHA 7

VICTOR HUGO MUEBLES VS DEMONTE ARQUITECTURA 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS DE ZURDA 21 HS

LB SERVICIOS VS BERLIN BARBERIA 22 HS

CANCHA 8

CONSTRUCCIONES PALOMEQUE VS CORINTHIANS DEL NORTE 20 HS

EL 69 VS CAPRI F.C. 21 HS

RAFITA F.C. VS FOREVER F.C. 22 HS