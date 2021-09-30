Inicio NoticiasDeportes Comienza un nuevo torneo en la Liga La Masía
DeportesFútbolNoticias

Comienza un nuevo torneo en la Liga La Masía

por hernan
Este sábado 2 de octubre comienza un nuevo torneo en la Liga La Masía. Para este torneo habrá 4 categorías  y participarán 48 equipos.  Todo comenzará a las 14 horas y se disputarán 24 encuentros en las 6 canchas.

 

Estos son los equipos y las categorías donde participan:

CATEGORIA  “A”

LOS DISTINGUIDOS

LOS VERDUGOS

EL BUEN PIQUE

PANADERIA EL DELEITE

MARMOLERIA GRAN MAR

TODO RAPIDO

ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL

TINCHO POR SIEMPRE

CAPRI SILLONES

FRANCK F.C.

VICTOR HUGO MUEBLES

METALURGICA FRANCK

 

CATEGORIA  “B”

LAS COLONIAS

PICO Y PALA

LA BANDA F.C.

SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS

BARRILETE COSMICO

INTER DEL GORDO ALEGRE

LOS OILEROS

LG SENIOR

LOS RAMONES

LOS JAGUARES

EGC CONSTRUCCIONES

DESPENSA EL GALLO

 

CATEGORIA  “C”

APC

TERCER TIEMPO

LA SCALONETA

FERRO F.C.

EL REJUNTE DE FRANCK

PELIGRO DE GOL

HALCONES

CANDILEJAS

CAVOUR CITY

LOS SIN SPONSORS

LOS CARAMELITOS

NIUPI F.C.

 

CATEGORÍA “D”

PELUQUERIA EL TIZY

ASTON BIRRA

DESPENSA MILAGROS

BIRRA F.C.

DELICIAS AL TOQUE

BARBERIA B&R F.C.

LA CLANDESTINA DE CHUCHI

DESPENSA LA LOLY

LAS TUNAS

LA VAGANCIA

BJ CONSTRUCCIONES

MAFALDA COPIAS

 

Así se jugará la primera fecha:

CANCHA 1
APC VS TERCER TIEMPO 14 HS
LA SCALONETA VS FERRO F.C. 15 HS
EL REJUNTE DE FRANCK VS PELIGRO DE GOL 16 HS
HALCONES VS CANDILEJAS 17 HS
CANCHA 2
LOS DISTINGUIDOS VS LOS VERDUGOS 14 HS
EL BUEN PIQUE VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS
MARMOLERIA GRAN MAR VS TODO RAPIDO 16 HS
ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL VS TINCHO POR SIEMPRE 17 HS
CANCHA 3
LAS COLONIAS VS PICO Y PALA 14 HS
CAPRI SILLONES VS FRANCK F.C. 15 HS
VICTOR HUGO MUEBLES VS METALURGICA FRANCK 16 HS
LA BANDA F.C. VS SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 17 HS
CANCHA 4
BARRILETE COSMICO VS INTER DEL GORDO ALEGRE 14 HS
LOS OILEROS VS LG SENIOR 15 HS
LOS RAMONES VS LOS JAGUARES 16 HS
EGC CONSTRUCCIONES VS DESPENSA EL GALLO 17 HS
CANCHA 5
PELUQUERIA EL TIZY VS ASTON BIRRA 14 HS
DESPENSA MILAGROS VS BIRRA F.C. 15 HS
CAVOUR CITY VS LOS SIN SPONSORS 16 HS
LOS CARAMELITOS VS NIUPI F.C. 17 HS
CANCHA 6
DELICIAS AL TOQUE VS BARBERIA B&R F.C. 14 HS
LA CLANDESTINA DE CHUCHI VS DESPENSA LA LOLY 15 HS
LAS TUNAS VS LA VAGANCIA 16 HS
BJ CONSTRUCCIONES VS MAFALDA COPIAS 17 HS
0
FacebookTwitterPinterestWhatsappTelegramEmail

Tambien le puede interesar

Se viene la 14 edición del «Rally de...

Un contagio covid en Las Colonias, ninguno en...

Cronograma de pagos a empleados públicos de Santa...

Hay solo tres pacientes con Covid internados en...

San Carlos Centro: Seis imputados por el homicidio...

Firmaron contratos para construir el Circunvalar Ferroviario Santa...

Policía recuperó una moto robada que había sido...

Sesiona este jueves el Concejo Municipal

Las terceras LEF buscan a los semifinalistas

Pirola entregó aportes a escuelas, cooperadoras y una...

Dejar comentario

Guardar mi nombre, email y sitioweb en este navegador para la proxima vez que comente.