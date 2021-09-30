Este sábado 2 de octubre comienza un nuevo torneo en la Liga La Masía. Para este torneo habrá 4 categorías y participarán 48 equipos. Todo comenzará a las 14 horas y se disputarán 24 encuentros en las 6 canchas.
Estos son los equipos y las categorías donde participan:
CATEGORIA “A”
LOS DISTINGUIDOS
LOS VERDUGOS
EL BUEN PIQUE
PANADERIA EL DELEITE
MARMOLERIA GRAN MAR
TODO RAPIDO
ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL
TINCHO POR SIEMPRE
CAPRI SILLONES
FRANCK F.C.
VICTOR HUGO MUEBLES
METALURGICA FRANCK
CATEGORIA “B”
LAS COLONIAS
PICO Y PALA
LA BANDA F.C.
SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS
BARRILETE COSMICO
INTER DEL GORDO ALEGRE
LOS OILEROS
LG SENIOR
LOS RAMONES
LOS JAGUARES
EGC CONSTRUCCIONES
DESPENSA EL GALLO
CATEGORIA “C”
APC
TERCER TIEMPO
LA SCALONETA
FERRO F.C.
EL REJUNTE DE FRANCK
PELIGRO DE GOL
HALCONES
CANDILEJAS
CAVOUR CITY
LOS SIN SPONSORS
LOS CARAMELITOS
NIUPI F.C.
CATEGORÍA “D”
PELUQUERIA EL TIZY
ASTON BIRRA
DESPENSA MILAGROS
BIRRA F.C.
DELICIAS AL TOQUE
BARBERIA B&R F.C.
LA CLANDESTINA DE CHUCHI
DESPENSA LA LOLY
LAS TUNAS
LA VAGANCIA
BJ CONSTRUCCIONES
MAFALDA COPIAS
Así se jugará la primera fecha:
|CANCHA 1
|APC VS TERCER TIEMPO
|14 HS
|LA SCALONETA VS FERRO F.C.
|15 HS
|EL REJUNTE DE FRANCK VS PELIGRO DE GOL
|16 HS
|HALCONES VS CANDILEJAS
|17 HS
|CANCHA 2
|LOS DISTINGUIDOS VS LOS VERDUGOS
|14 HS
|EL BUEN PIQUE VS PANADERIA EL DELEITE
|15 HS
|MARMOLERIA GRAN MAR VS TODO RAPIDO
|16 HS
|ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL VS TINCHO POR SIEMPRE
|17 HS
|CANCHA 3
|LAS COLONIAS VS PICO Y PALA
|14 HS
|CAPRI SILLONES VS FRANCK F.C.
|15 HS
|VICTOR HUGO MUEBLES VS METALURGICA FRANCK
|16 HS
|LA BANDA F.C. VS SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS
|17 HS
|CANCHA 4
|BARRILETE COSMICO VS INTER DEL GORDO ALEGRE
|14 HS
|LOS OILEROS VS LG SENIOR
|15 HS
|LOS RAMONES VS LOS JAGUARES
|16 HS
|EGC CONSTRUCCIONES VS DESPENSA EL GALLO
|17 HS
|CANCHA 5
|PELUQUERIA EL TIZY VS ASTON BIRRA
|14 HS
|DESPENSA MILAGROS VS BIRRA F.C.
|15 HS
|CAVOUR CITY VS LOS SIN SPONSORS
|16 HS
|LOS CARAMELITOS VS NIUPI F.C.
|17 HS
|CANCHA 6
|DELICIAS AL TOQUE VS BARBERIA B&R F.C.
|14 HS
|LA CLANDESTINA DE CHUCHI VS DESPENSA LA LOLY
|15 HS
|LAS TUNAS VS LA VAGANCIA
|16 HS
|BJ CONSTRUCCIONES VS MAFALDA COPIAS
|17 HS