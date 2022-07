Comienza la séptima fecha del torneo «Night» en La City

Este martes se pondrá en marcha la fecha número 7 del torneo «Night» en el Complejo La City. La misma se cerrará el jueves 21 de julio. Además te mostramos las distintas tablas de posiciones. Por otra parte publicamos unas fotos del crack @jonaluraschi.

Toda la programación para una semana intensa

MARTES 19 de julio

CANCHA 1

PENDEVIEJOS VS HUMBOLT FC 20 HS

DEPORTIVO GAMBETA VS PALO CRUZ 21 HS

FEIJO Y LOS REYES VS SOBRERO MUEBLES 22 HS

CANCHA 2

MANOS DE TIJERA VS VIDRIERIA CERSU 20 HS

LA MANUCHO VS STUDIO SOFT 21 HS

LA BANDA DE FRANCK VS CAPRI SILLONES 22 HS

CANCHA 5

ROUND UP VS PARIS SAN FERNE 20 HS

HULK GYM VS VH MUEBLES 21 HS

TEAM PRO VS SMART SUPLEMENTOS 22 HS

CANCHA 6

TALLER INTEGRAL VS CASTE BEBIDAS 20 HS

EXPRESO CARENA VS LA SCALONETA 21 HS

FERRO FC VS MAY DAY 22 HS

CANCHA 3

EMPALME FC VS LA RAMBLA 20 HS

MARMOLERIA GRAN MAR VS ATLETICO CAVOUR 21 HS

JUEVES 21 de Julio

CANCHA 1

SUPER MAYO VS NC NEUMATICOS 20 HS

GUSMA SA VS INDIRECTO FC 21 HS

LA PERRADA FC VS PANADERIA BRISA 22 HS

CANCHA 2

CENTRAL CORDOBA VS JA CONSTRUCCIONES 20 HS

TODO PELOTA VS CARRI EL MONO 21 HS

DREAM TEAM VS LA TERMI 22 HS

CANCHA 5

DEMONTE ARQUITECTURA VS GONELA FC 20 HS

APUKA TUR VS LA ESCARAPELA 21 HS

ASTON BIRRA VS ZINGUERIA OGGIER 22 HS

CANCHA 6

INTER DEL GORDO ALEGRE VS LA BOTONETA 20 HS

PAPRIKA VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

REAL BAÑIL VS EL 69 22 HS

POSICIONES A NIGHT

B NIGHT