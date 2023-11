Comienza la segunda de la «Copa 15 Años Teos Disco» en La City

Este jueves, si las canchas lo permiten, se pone en marcha la segunda fecha de la fase de grupos de la «Copa 15 Años Teos Disco». La misma iba a dar comienzo este miércoles pero las precipitaciones obligaron a trasladar para el lunes 27. Te mostramos como se jugará.

Esta es la programación:

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE

CANCHA 2

VODKA JUNIORS VS LOS APACHES 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS DYM 21 HS

PARADOR 70 VS MAFALDA 2.0 22 HS

CANCHA 4

LOS POWERS DANGERS VS DEMONTE ARQUITECTURA 20 HS

KINESIO CENTER VS LA RAMADA 21 HS

HULK GYM VS LA JUVE DE CANDIOTTI 22 HS

CANCHA 5

HERRERIA AW VS CORINTHAINS DEL NORTE 20 HS

APUKA TUR VS VERDULERIA EL LITO 21 HS

CANCHA 6

NC NEUMATICOS VS FERRO FOR EVER 20 HS

PALO CRUZ VS LOS PIBES F.C. 21 HS

VICTOR HUGO MUEBLES VS PLANTERIA MI JARDIN 22 HS

CANCHA 7

GYE SRL VS PEICA CONSTRUCTORA 20 HS

MYM VS LA ESCARAPELA 21 HS

SIX TIENDA VS BIASSONI 22 HS

CANCHA 8

AGRONOMIA PAMPA VS TOMA BONITO F.C. 20 HS

EL BUEN PIQUE VS SUPER MAYO 21 HS

TODO LENTO VS RIO MAS 22 HS

LUNES 27 DE NOVIEMBRE

CANCHA 1

BRASERIA EL 1 VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 20 HS

CREDIFIN EXPRESS VS EL ARGENTINO 21 HS

ATLETICO ESPERANZA VS POLLON PIPIN 22 HS

CANCHA 2

BARBERIA B&R VS MANOS DE TIJERA 20 HS

LAVADERO CAR WASH VS COMERIA LAUTARO 21 HS

DE ZURDA VS LOS WANCHUPIES 22 HS

CANCHA 3

LA MONADA VS PANADERIA EL DELEITE 20 HS

LA PINOTECA VS ULTIMATE MOSTOLES 21 HS

AURELIO VS PINTURERIA AMAZONAS 22 HS

CANCHA 5

GREMIO F.C. VS EL MOLINO 20 HS

LOS JAGURES VS ASTON BIRRA FC 21 HS

CANCHA 7

PILAR F.C. VS HUMBOLDT FC 20 HS

FLETES IVAN VS DAYER SILLAS 21 HS

LOS CUMBIAMBAS VS INDIRECTO F.C. 22 HS

CANCHA 8

FOREVER F.C. VS RIMOR SRL 20 HS

JUVENTUS VS CONSTRUCCIONES PALOMEQUE 21 HS

FARMACIA BORBOGNO VS ASCO DA GAMA 22 HS