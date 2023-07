Comienza la décima fecha del torneo «night» en La City

Este martes 25 de julio se pondrá en marcha una fecha más del torneo nocturno en el Complejo La City. La misma se cerrará el día jueves 27 desde las 20 horas. Recordemos que en la «E», Roti Eli es el campeón y que Manos de Tijera en la «A» y NC Neumáticos en la «D» con un punto serán campeones. Así se jugará: A NIGHT

25 JULIO, 2023 PARADOR 70 VS LA BANDA DE FRANCK 8:00 PM CANCHA 3

25 JULIO, 2023 EXPRESO CARENA VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 3

27 JULIO, 2023 TEAM PRO VS MANOS DE TIJERA 9:00 PM CANCHA 5

27 JULIO, 2023 KINESIO CENTER VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 4

27 JULIO, 2023 APUKA TUR VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 2

27 JULIO, 2023 SANITARIOS FACHINI VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

25 JULIO, 2023 MI ABUELA MARTA VS AGENCIA LA GANADORA 8:00 PM CANCHA 4

25 JULIO, 2023 HUMBOLDT F.C. VS MARIONETA 10 9:00 PM CANCHA 4

25 JULIO, 2023 LOS APACHES VS LA FUSION 10:00 PM CANCHA 4

25 JULIO, 2023 EL 69 VS HULK GYM 10:00 PM CANCHA 3

27 JULIO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 2

27 JULIO, 2023 FERRO F.C. VS PANADERÍA BRISA 9:00 PM CANCHA 8

C NIGHT

25 JULIO, 2023 MALARIA F.C. VS LOS JAGUARES 8:00 PM CANCHA 1

25 JULIO, 2023 LA MAURINETA VS DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 10:00 PM CANCHA 1

27 JULIO, 2023 EL MOLINO VS DESPENSA LA LOLY 8:00 PM CANCHA 8

27 JULIO, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI VS SUPER MAYO 8:00 PM CANCHA 7

27 JULIO, 2023 EL BUEN PIQUE VS PLANTERIA MI JARDIN 9:00 PM CANCHA 3

27 JULIO, 2023 ATLETICO CAVOUR VS LA RAMADA 9:00 PM CANCHA 7

D NIGHT

25 JULIO, 2023 NC NEUMATICOS VS GYE S.R.L. 8:00 PM CANCHA 2

25 JULIO, 2023 RIMOR F.C. VS ARGENTINO (SAN BERNARDO) 9:00 PM CANCHA 2

25 JULIO, 2023 FORTALEZA F.C. VS SACACHISPAS 10:00 PM CANCHA 2

27 JULIO, 2023 LOS PIBES VS FLETES IVAN 8:00 PM CANCHA 4

27 JULIO, 2023 AGROVET VS MARMOLERIA GRAN MAR 8:00 PM CANCHA 1

27 JULIO, 2023 TATA BROWN VS VECINAL CENTRO 8:00 PM CANCHA 5

F NIGHT

25 JULIO, 2023 PAIVA F.C. VS LOS AMIGOS F.C. 9:00 PM CANCHA 1

27 JULIO, 2023 EL ARGENTINO VS LA FERMANETA 8:00 PM CANCHA 3 POSICIONES A NIGHT