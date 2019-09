Comienza este miércoles la definición de Tercera División LEF

Hasta anoche los equipos mejor clasificados entre los 16 definían localias en el primer juego de la serie que se jugará los miércoles por la noche.

Si las condiciones climáticas lo permiten este miércoles comienza la definición del Torneo «Emiliano Sala» en Tercera División con estos cruces:

Unión Santo Domingo vs Central San Carlos

Asoc. Deportiva Juventud vs Bartolomé Mitre

Atl. Pilar vs Dep. Unión Progresista

Atlético Franck vs Atlético Sarmiento

Sportivo del Norte vs San Martín de Progreso

Libertad FBC vs San Lorenzo FBC

Atl. Unión de Esperanza vs Atl. Libertad

Argentino de López vs Domingo F. Sarmiento

Imagen archivo sólo referencial