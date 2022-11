Comienza el torneo de fútbol infantil «Santitos 2022»

Comienza esta tarde y se jugará durante toda la semana para conocer el campeón el próximo viernes. Competirán ocho equipos con jugadores categoría 2012.

En la tarde de este lunes 14 de Noviembre comenzará a disputarse el Torneo Santitos 2022, destinado a la categoría 2012.

Participarán San Lorenzo Blanco, San Lorenzo Celeste, Esperanza Fútbol, Sarmiento de Humboldt, San Martín de Progreso y los capitalinos de Colón, Unión y La Salle.

Fecha 1: Lunes 14 de Noviembre

19 30 hs San Lorenzo A vs La Salle de Sta Fe

20 30 hs Unión de Sta Fe vs Sarmiento de Humboldt

21 30 hs San Lorenzo Celeste vs Colón de Sta Fe

Fecha 2: Martes 15 de Noviembre

19 30 hs San Martín de Progreso vs Esperanza Fútbol.

20 30 hs San Lorenzo A vs Sarmiento de Humboldt

21 30 hs San Lorenzo Celeste vs San Martín de Progreso

Fecha 3 Miércoles 16 de Noviembre

19 30 hs San Lorenzo A vs Unión de Sta Fe

20 30 hs San Lorenzo Celeste vs Esperanza Fútbol.

21 30 hs La Salle de Sta Fe vs Unión de Sta Fe

Fecha 4 Lunes 21 de Noviembre

19 30 hs Colón de Sta Fe vs San Martín de Progreso

20 30 hs La Salle de Sta Fe vs Sarmiento de Humboldt

Miércoles 23 de Noviembre

19 00 hs 3ro de la zona 1 vs 4to de la zona 2 partido 1

20 00 hs 4to de la zona 1 vs 3ro de la zona 2 partido 2

21 00 hs 1ro de la zona 1 vs 2do de la zona 2 partido 3

22 00 hs 2do de la zona 1 vs 1ro de la zona 2 partido 4

Viernes 25 de Noviembre

19 30 hs ganador partido 1 vs ganador del partido 2

20 30 hs perdedor del partido 3 vs perdedor del partido 4 . El ganador del mismo será el ganador del 3er puesto

21 30 hs. Ganador del partido 3 vs ganador del partido 4. De allí sale el campeón y 2do puesto de la copa de oro.

