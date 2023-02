Comienza el torneo «Campeones del Mundo» de Liga 7

Este jueves comienza una nueva aventura deportiva para los amantes del fútbol amateur. En la Liga 7 desde las 20 comienza a jugarse un nuevo torneo y con él todas las ilusiones.

FECHA Nº 1 – jueves 09/02

20 HS

C3 Vito Fesa Bebidas B

C4 GM Instalaciones Eléctricas Peica Constructora B

C5 Dulce de Leche Bourquin Refugio Bar C

C6 Los 9 de oro Laromet FC C

C7 Ruben Refrigeración AAJ Vidrieria C

21 HS.

C3 Urbano Stylo Paprika A

C4 Hachazo F.C. Panadería La Sureña A

C5 Buen Pique Carnicería el 10 A

C6 Mantay Construcciones Leo Aberturas B

C7 Club Atlético SIMS La Fermaneta C

C8 Maxikiosco 24/7 Golden Team Cup C

22 HS.

C3 Rimor S.R.L. Tecnopiso Deportivo A

C4 Llamby City F.C. Manos de Tijera A

C5 Caste Bebidas Minimercado Giménez F.C. B

C6 La Banda + Berraka Paprika SG B

C7 Parador 70 La Magia C