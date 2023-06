Comienza el Mundial de básquet U19 con Diego Collomb en la selección Argentina

El basquetbolista esperancino integra el selecto grupo de doce deportistas que representará al país en Hungría. Este sábado, desde las 12hs, Argentina debutará en el certamen internacional ante Turquía.

Se terminó la espera, comienza el gran sueño mundialista para la Selección Argentina U19 masculina. Desde este sábado, los dirigidos por Mauro Polla empezarán a transitar el camino del Mundial U19, que se desarrollará del 24 de junio al 2 de julio en Debrecen, Hungría. El esperado debut será ante Turquía, quizás el rival más fuerte del grupo, desde las 12.00 hora de nuestro país. La acción se podrá seguir por DirecTV y el canal de FIBA en YouTube.

Argentina llega a este torneo tras haber obtenido la medalla de plata en el Sudamericano U18 y el cuarto puesto en el FIBA Américas del año pasado, que le otorgó el boleto a la cita mundialista. En el certamen de Debrecen, del que participan 16 equipos, los chicos compartirán el Grupo D junto a Turquía, Corea y el local, Hungría. Tras una fase regular de tres partidos, todos los equipos accederán a la instancia de octavos de final de eliminación directa, donde el Grupo D se cruzará con el Grupo C, compuesto por Serbia, Japón, Brasil y Egipto. Resulta importante para las aspiraciones de los chicos, finalizar lo más alto posible la fase de grupos para conseguir un cruce favorable en la siguiente instancia, de cara a meterse entre los ocho primeros.

La delegación argentina estará compuesta por nueve de los doce jugadores que representaron a nuestro país en el FIBA Américas U18. Juan Respaud, Lucas Fresno y Nicholás Petri serán las caras nuevas con respecto a ese plantel. La altura promedio es de 1.99m y el más alto es el propio Petri de Atenas de Córdoba, con 2,13m, quien además es el más joven, dando dos años de ventaja. Dylan Bordón, base del equipo, fue elegido en el quinteto ideal en los dos torneos que disputó con la selección, tanto en el Sudamericano como del FIBA Américas.

Desde el cambio de formato en 2007, el certamen se realiza cada dos años y, en su última participación, Argentina finalizó en la octava ubicación tras vencer a Turquía de forma agónica en los octavos de final y caer ante Serbia en los cuartos. Juan Francisco Fernández y Gonzalo Corbalán fueron los goleadores del equipo de Daniel Farabello. La última vez que nuestra selección se metió en semifinales fue en el Mundial de Letonia 2011. Ese plantel, compuesto entre otros por Marcos Delía, Tayavek Gallizi y Patricio Garino, finalizó en la cuarta posición. Nuestro país alcanzó el podio dos veces en la historia del certamen: Canadá 1991 y Brasil 1979, obteniendo la medalla de bronce en ambas ediciones.

CRONOGRAMA

Sábado 24/06

12.00hs – Argentina vs Turquía

Domingo 25/06

12.30hs – Hungría vs Argentina

Martes 27/06

12.30hs – Argentina vs Corea

Miércoles 28/06

Octavos de Final

SELECCIÓN ARGENTINA U19 – MUNDIAL DE HUNGRÍA

#1 Baustista Rodríguez | Alero | 2.01 | Gimnasia de Santa Fe

#2 Lee Aaliya | Ala-Pivote| 2.05 | 2004 | Atenas de Córdoba

#6 Dylan Bordón | Base | 1.88 | Gran Canaria (ESP)

#7 Diego Collomb | Base | 1.91 | 2004 | Quimsa

#8 Lucas Fresno | Escolta | 1.97 | 2004 | Stella Azzurra (ITA)

#10 Benjamín Marchiaro | Escolta | 1.98 | 2004 | Varese (ITA)

#11 Santiago Trouet | Ala-Pivote | 2.07 | 2004 | Universidad de San Diego (EEUU)

#13 Juan Ignacio Respaud | Base | 1.90 | 2005 | Obras Sanitarias

#14 Bautista Giralt | Pivote | 2.11 | 2004 | NBA Academy (MEX)

#15 Nicholás Petri | Pivote | 2.13 | 2006 | Atenas de Córdoba

#20 Juan Manuel Bocca | Escolta | 1.94 | 2005 | Obradoiro (ESP)

#23 Lucas Giovannetti | Alero | 2.02 | 2005 | Movistar Estudiantes (ESP)

Entrenador: Mauro Polla

Entrenador Asistente: Javier Ielmini

Entrenador Asistente: Gustavo Sapochnik

Preparador Físico: Alejandro Faisal

Médico: Gustavo Sarfatti

Kinesiólogo: Gabriel Sarfatti

Coordinador: Mariano Marcos

Fuente Confederación Argentina de Básquetbol –