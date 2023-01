Comienza a «rodar» la pelota en el «Complejo La City»

Este martes 17 de enero comienza el torneo nocturno «Furor Indumentaria Deportiva» en La City. El mismo tendrá 56 equipos divididos en 5 categorías. Desde las 20 horas se dará el punta pie inicial a la temporada 2023 que tendrá varias novedades, como el césped de primer nivel y se premiará al MVP de la fecha con un obsequio de Mundo Numa.

Así se jugará la primera fecha:

A NIGHT

17 ENERO, 2023 TALLER INTEGRAL VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 1

17 ENERO, 2023 HULK GYM VS PARIS SAN FERNÉ 9:00 PM CANCHA 3

19 ENERO, 2023 TEAM PRO VS LIRICO 8:00 PM CANCHA 6

19 ENERO, 2023 FERRO F.C. VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 7

19 ENERO, 2023 APUKA TUR VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 6

19 ENERO, 2023 LA ESCARAPELA VS LA BANDA DE FRANCK 9:00 PM CANCHA 5

B NIGHT

17 ENERO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS SUPER MAYO 8:00 PM CANCHA 3

17 ENERO, 2023 GUSMA S.A. VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 2

17 ENERO, 2023 CAPRI FC VS LA PERRADA F.C. 10:00 PM CANCHA 3

19 ENERO, 2023 MANOS DE TIJERA VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 4

19 ENERO, 2023 SANITARIOS FACHINI VS PANADERÍA BRISA 9:00 PM CANCHA 4

19 ENERO, 2023 KINESIO CENTER VS AUTOSERVICIO EL FLACO 9:00 PM CANCHA 8

C NIGHT

17 ENERO, 2023 ZINGUERIA OGGIER VS FECHA LIBRE 8:00 PM CANCHA 6

17 ENERO, 2023 MI ABUELA MARTA VS EL 69 8:00 PM CANCHA 2

17 ENERO, 2023 LA RAMBLA VS HUMBOLDT F.C. 9:00 PM CANCHA 4

17 ENERO, 2023 AGENCIA LA GANADORA VS CARRI «EL MONO» 10:00 PM CANCHA 4

19 ENERO, 2023 LA BOTONETA VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 5

19 ENERO, 2023 CONSTRUCCIONES MNY VS INDIRECTO F.C. 8:00 PM CANCHA 8

D NIGHT

17 ENERO, 2023 MAFFESONI MUEBLES VS AGENCIA TENEFE 8:00 PM CANCHA 4

17 ENERO, 2023 PLANTERIA MI JARDIN VS BRANCA F.C. 8:00 PM CANCHA 1

17 ENERO, 2023 ATLETICO CAVOUR VS SACACHISPAS 10:00 PM CANCHA 1

17 ENERO, 2023 NUTRIAR VS EL MOLINO 10:00 PM CANCHA 2

19 ENERO, 2023 DESPENSA LA LOLY VS EL PORVENIR 10:00 PM CANCHA 5

E NIGHT

17 ENERO, 2023 REY DE GLORIA VS MG 9:00 PM CANCHA 6

19 ENERO, 2023 LOS PIBES VS QUE MIRAS BOBO 8:00 PM CANCHA 7

19 ENERO, 2023 PAIVA F.C. VS GÜEMES F.C. 10:00 PM CANCHA 8

19 ENERO, 2023 TU HOGAR, BAZAR Y BLANCO VS ARGENTINO (SAN BERNARDO) 10:00 PM CANCHA 7

19 ENERO, 2023 NC NEUMATICOS VS CENTRAL CORDOBA 10:00 PM CANCHA 6