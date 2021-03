Comienza a rodar la pelota del Torneo Apertura LEF

Este domingo comienza el Torneo Oficial 2021 de Liga Esperancina de Fútbol que tendrá campeones del Apertura y Clausura. En Esperanza Mitre recibe a Alumni de Laguna Paiva, San Lorenzo a Sarmiento de Humboldt y Sportivo del Norte a Unión Progresista.

Las terceras comienzan a las 14:30 y las primeras a las 16:10. La capacidad de los estadios estarán reducida por protocolo de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe.

Zona Norte: DF Sarmiento vs SM Progreso; Bartolomé Mitre vs SyD Alumni ; Juventud Laguna Paiva vs Unión Esperanza y

Unión Santo Domingo vs Deportivo Elisa. Libre: Tiro Federal

Zona Centro: Libertad de Nelson vs Argentino de Franck; San Lorenzo vs Sarmiento de Humboldt; Juventud Unida de Humboldt vs Defensores del Oeste y Atlético Franck vs Boca de Nelson. Libre: Atlético Pilar

Zona Sur: Libertad SJN vs Independiente San Agustín; Sportivo del Norte vs Unión Progresista; Santa Clara vs Argentino de

López y Central San Carlos vs Asociación Deportiva Juventud. Libre: Belgrano Sa Pereira.