Comesatti sobre el retiro de esculturas de Eva Borla: “Es un atropello”

El ex concejal y nieto de Eva Erni Borla, Pablo Comesatti, criticó la iniciativa del Departamento Ejecutivo, aunque aclaró que no está en contra de construir una ciclovía, advirtió que se podrían analizar otras alternativas.

En diálogo con la CSC Radio, Comesatti sostuvo que “el proyecto de ciclovía implica ni más ni menos que el desplazamiento y –a mi criterio- la destrucción de la mayoría de las esculturas de mi abuela, lo que genera sensaciones encontradas: tristeza porque se desvaloriza totalmente lo que fue Eva y la obra de ella, y porque quien acompañó a Eva a lo largo de años construyendo estas esculturas sabe que el proyecto de ella era emplazarlas en Avenida Los Colonizadores que no es un lugar cualquiera sino que es un lugar simbólico”.

“Cada una de sus esculturas tiene un mensaje relacionado a la tierra, al trabajo, a la naturaleza, a dejar un legado. Ella siempre decía que su sueño era dejar un legado a las próximas generaciones de la cultura del trabajo, de la memoria hacia nuestros inmigrantes, nuestros abuelos que hicieron grande a esta ciudad y al país”, refirió.

Ante esto, aclaró: “No estoy en contra de la ciclovía, nadie puede estar en contra de brindar mayor seguridad al tránsito vial de los esperancinos, pero no se han estudiado otras alternativas y lo único que se le ocurre al Ejecutivo es el traslado de las esculturas”.

Advirtió además que “cualquier artista que sepa del tema coincide en que si se las traslada, serán destruidas porque son obras que pesan toneladas, que son de cemento y que será muy difícil luego restaurarlas”.

En este marco, lamentó que “las esculturas están abandonadas” y también que “hay un ninguneo hacia Eva ya que se dijo que serán restauradas por estudiantes y profesores del Liceo Municipal cuando el primer taller que se cerró en la era de Ana Meiners como intendenta fue el de escultura. No hay taller de escultura en Esperanza”.

En cuanto al proyecto en sí, detalló que “la ciclovía se extiende desde ruta 6 hasta Rodríguez Peña, con la remoción total de todos los canteros, ejecución de canteros nuevos para hacer una bicisenda nueva que será una autopista de bicicletas porque será muy angosta de doble mano y el riesgo de los que circulen no sé si será menos que ahora”.

Cuestionó que “hay un bosquejo muy lindo del proyecto pero no hay un proyecto ejecutivo, no hay cálculo de la obra con lo cual no se sabe cuánto va a salir; dicen que la financiará las Naciones Unidas pero no se sabe de qué modo se financiará, no se sabe si ya está preacordado, no se sabe el plazo de obra, cómo se va a cobrar”.

Ante esto, afirmó que “se podrían haber planteado otras alternativas, discutiéndolas con la gente” y sostuvo que “nunca antes se mandó una obra pública a conocimiento del Concejo sin que los concejales tengan la posibilidad de tratarlo, esto es un atropello”. Al respecto, confirmó que “la ley orgánica de municipios y comunas, artículo 39 inciso 24 y 29, dice que es facultad exclusiva del Concejo Municipal el establecer y autorizar la realización de obras en el espacio público”.

Asimismo, alertó que “esta decisión puede generar una acción de amparo y ante la ilegalidad del procedimiento sin que intervenga el Concejo Municipal se puede generar la vía de una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.