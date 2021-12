Comesatti: “Los años que vienen serán políticamente muy difíciles”

El dirigente del Partido Nuevo, Pablo Comesatti, analizó el resultado de las últimas elecciones y reflexionó respecto de las perspectivas futuras de la gestión municipal con la nueva conformación del Concejo.

En diálogo con la CSC Radio, Comesatti evaluó que en las elecciones “es evidente que la gente ha votado fuertemente a la lista de Juntos por el Cambio, han hecho una elección muy buena porque luego de las PASO se alinearon las cabezas de cada lista con lo cual traccionaron cada uno su caudal de votos”.

“Esto fue una estrategia electoral que les salió bien pero no hay una comunidad de ideas y proyectos a futuro, no hay una idea de que hacer en la ciudad en forma conjunta. No he escuchado un solo proyecto de los tres candidatos en conjunto y eso es preocupante porque con la nueva conformación del Concejo habrá un desequilibrio de fuerzas muy grande, con cinco concejales de la oposición contra dos del oficialismo”, resumió.

En ese marco, advirtió que “también es un arma de doble filo y de cara a la ciudadanía van a tener que hacer un trabajo muy consensuado, van a tener que unificar criterios, cosa que veo muy difícil en Juntos por el Cambio”. Como ejemplo, mencionó: “Ayer escuche a la concejal (Andrea) Martínez acusar a (Guillermo) Bonvín de frenar todos su proyectos en el Concejo y denunciando a otros por malos tratos verbales”.

“Llama la atención que pase esto en una lista en la que debería haber un consenso mínimo y lo que deduzco que el mínimo consenso fue ganarle al kirchnerismo, fue la única bandera que los unió”, sentenció.

De todos modos, planteó que “van a tener que consensuar porque Esperanza necesita respuestas, hay que hablar de que se viene a dos años, y también es preocupante lo del justicialismo que ha hecho una elección muy paupérrima y no han sacado ni siquiera la base electoral que tienen siempre. El candidato del oficialismo no recolectó en la general ni siquiera la sumatoria con lo que lograron las otras listas en las PASO”.

Ante ello, opinó que “hay un desgaste de 14 años de gestión, hay una intendenta municipal que me comentó que es última gestión y de acá a dos años posicionar un candidato del oficialismo para hacer frente a algo muy fuerte como es la ola de Juntos por el Cambio es muy difícil”. “Además con esta perspectiva económica del país no se ve que la gente cambie el voto porque la situación mejoró, y la gente vota por la cuestión económica”, definió.

Asimismo, consideró que “Esperanza está en una meseta políticamente hablando de gestión a futuro, porque 16 años de una gestión lleva a un desgaste lógico tanto en las personas como en la política”. En ese sentido, criticó que “después de 14 años van a hacer un relevamiento para conocer la realidad económica y social de la ciudad, demoraron 14 años para darse cuenta de hacer un censo”.

“No hay debates de qué vamos a hacer en la ciudad de acá a 20 años, y el manejo político del Ejecutivo hacia el Concejo va a tener que ser de un diálogo permanente, horizontal, nada de cuestiones venidas de los pelos y sin consenso porque lograr ese consenso no va a ser fácil. Van a tener que cambiar esa política de imponer cosas y de traer todo armado porque ni siquiera tienen los votos para imponer proyecto y en algunas comisiones ni siquiera van a tener concejales”, vaticinó el ex edil.

Asimismo, adelantó que “esto va a requerir de una enorme humildad del Departamento Ejecutivo y una responsabilidad de la mayoría de la oposición en el Concejo porque tampoco se puede paralizar todo. Pero los grandes temas de la ciudad no estuvieron en los ejes de campaña de las grandes fuerzas, como el tema del transporte público, la seguridad, la vivienda”. “Los años que vienen serán políticamente muy difíciles. El oficialismo seguramente tendrá su interna, hoy no hay un candidato oficialista posicionado y todos van a querer ser candidatos a intendentes, no sólo en el oficialismo”, señaló.

Por otra parte, aseguró que “el Partido Nuevo va a seguir trabajando, presentando proyectos en el Concejo, dialogando con todas las fuerzas políticas que sean necesarias para consensuar los proyectos que son para bien de la ciudad, y vamos a seguir planteando la realidad de lo que vemos en todos los ámbitos”.