Comesatti insistirá con Seguridad y lamentó la oposición de Bonvín y el PJ

El concejal de Esperanza, Pablo Comesatti (UCR), explicó los alcances del proyecto que propone el Consejo de Seguridad y lamentó la falta de voluntad política para acompañarlo. “La seguridad no es política partidaria ni estrategia política, debe ser política de Estado”, agregó.

En diálogo con EDXD, Comesatti sostuvo que “se seguirá dialogando hasta último momento y hasta el mismo día de la sesión que será este viernes” con el objetivo de aprobar la creación del Consejo de Seguridad.

No obstante ello, lamentó que “el Ejecutivo ya nos manifestó que van a seguir trabajando dentro del Cabildo” y aclaró que “nadie se opone a eso, pero lo que se propone con el Consejo de Seguridad es la creación de un órgano totalmente independiente de los Poderes Legislativo y ejecutivo donde participen no solamente las autoridades políticas sino policiales, Fiscalía, juez de Faltas, vecinales, a los efectos de tener un diálogo permanente mensual o quincenal, donde se planteen todos los problemas de la ciudad y donde haya respuestas a la reunión siguiente”.

“Es un órgano consultivo pero a la vez donde todos participamos y todos nos hacemos responsables”, resumió.

En cuanto a la posibilidad política de aprobarlo, comentó que “lamentablemente está faltando un voto que hoy por hoy es del PRO, del concejal (Guillermo) Bonvín lo que nos llama la atención porque el concejal en reiteradas oportunidades pidió una mesa con la intendenta y las autoridades policiales a los efectos de plantear estos temas”.

“Nos llama la atención su cambio de postura tanto con la creación del Consejo de Seguridad como con el otro proyecto de Guardia Urbana que propusimos hace más de tres años, iniciativa que este mismo concejal planteaba en su candidatura a intendente y a concejal, y ahora dice que no funciona”, criticó.

Además, aclaró que “en este momento el proyecto está en la comisión de Gobierno que preside el PJ y que integran los concejales Bonvín, (Marcelo) Dellaporta y yo, pero no tenemos los votos necesarios para sacar un dictamen de comisión”.

No obstante ello, adelantó que “se tratará su tratamiento sobre tablas para ver si se nos da la posibilidad de debatirlo”.

También planteó que “lamentablemente este tema toma candencia ahora por las tragedias que nos están pasando, pero hace tres años que tenemos el proyecto del Consejo de Seguridad durmiendo en el Concejo”.

“Es mentira lo que dijo el concejal Bonvín que el proyecto se rechazó dos veces; es mentira, nunca se rechazó, durmió en comisión porque no están los votos necesarios para aprobarlo. Hace cuatro años que está el proyecto de Guardia Urbana presentado. Esto no es de ahora, la seguridad no es una política partidaria ni una estrategia política, esto es política de Estado y eso hay que analizar, lamentablemente algunos han cambiado su discurso”, cuestionó, señalando al concejal Bonvín.

Cabildo Abierto vs. Consejo de Seguridad

Comesatti explicó que “el Cabildo es un órgano consultivo y de asesoramiento del Departamento Ejecutivo Municipal con lo cual el ritmo, el impulso y el trabajo lo plantea el Ejecutivo con el objetivo de elaborar propuestas a ser elevadas al Concejo Municipal, y lo que planteamos es un órgano totalmente distinto, fuera de esto, independiente, con su propio ritmo de trabajo y con su propia pertenencia”.

“No estamos en contra de que el Cabildo Abierto pueda participar y elaborar proyectos pero este Consejo de Seguridad es totalmente independiente, funciona en otros lados, es ad honorem; la intendente (Ana Meiners) me planteó que no quiere acompañar la iniciativa porque no hay recursos cuando le aclaré varias veces que si leyeran el proyecto se darían cuenta que es gratuito, no hay recurso alguno afectado, y puse a disposición del Cabildo el proyecto de Guardia Urbana a los efectos de que lo analicen y si lo creen conveniente para implementarlo en un futuro”, apuntó.

Como conclusión, planteó que “con esto no decimos que habrá menos delitos, ni que es la solución al problema, pero decimos que es prevención de posibles hechos y tratar de disuadir nuevos delitos”.

“El viernes trataremos de que cambie alguna actitud. Estoy convencido de que si tenemos el cuarto voto el Departamento Ejecutivo lo va a acompañar, no creo que se arriesguen a un veto en un proyecto tan importante con un tema tan candente”, concluyó.

El cambio del voto PRO

Sin dudas el señalado por la novedad de decir una cosa en campaña y hacer otra en estos momentos es el concejal (Pro Cambiemos) Guillermo Bonvín, quien viene votando en sintonía con el kirchnerismo local hasta para aumentar los impuestos. Sobre ese tema, el experto concejal Comesatti señaló: «quizás las razones estén en la próxima elección de autoridades, quizás allí esté la respuesta».