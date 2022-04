Comesatti: “Es hora de jugársela y no tenerle miedo al debate sobre inseguridad”

El dirigente político entendió que la composición de fuerzas cambió en el Concejo y no toman proyectos que están sobre la mesa. Señaló al concejal Bonvín que prometió la Guardia Urbana y votó en contra del Consejo de Seguridad junto con el kirchnerismo local.

El ex concejal de la UCR y dirigente del Partido Nuevo, Pablo Comesatti, se refirió a la problemática de la inseguridad que se vive en la ciudad y reclamó acciones urgentes al Concejo Municipal.

En diálogo con la CSC Radio, Comesatti pidió “que algunas cosas dentro del Concejo Municipal cambien y para mejorar la ciudad como es la lucha contra la inseguridad” y se manifestó “preocupado por la inercia del Concejo con propuestas que están sobre la mesa desde hace años y no se llevan adelante”.

En ese sentido, lamentó que “después de las últimas elecciones la relación de fuerzas dentro del Concejo ha cambiado muchísimo, con lo cual propuestas que en su momento llevé adelante como concejal sea Consejo de Seguridad Ciudadana o Guardia Urbana Municipal hoy podrían ser una realidad pero ni siquiera se ha visto generarse un debate dentro del recinto”.

“En su momento después de marchas y de juntar 5.000 firmas pidiendo seguridad, el Consejo de Seguridad Ciudadana no se aprobó por un solo voto que faltó, y se perdieron tres años sin crear este organismo que era ni más ni menos que juntarse los referentes políticos y sociales de la ciudad en una mesa común con la intendenta y las autoridades policiales semanalmente o mensualmente, plantear los problemas y exigir respuestas”, planteó.

En tal sentido, sostuvo que “no hay que tenerle miedo al debate, los dirigentes políticos que ejercen una función pública pagada por el pueblo tienen que generar el debate en base a los problemas que se viven, y el tema de la inseguridad en Esperanza es alarmante, se ven todos los días noticias que nunca creíamos que íbamos a ver en la ciudad, y por eso un dirigente político tiene que estar a la vanguardia de esta realidad y proponiendo soluciones con el debate”.

Recordó que “en la campaña todos los referentes de Juntos por el Cambio tuvieron la propuesta de apoyar el Consejo de Seguridad Ciudadana y trabajar para crear la Guardia Urbana Municipal, y hoy que son cinco ni siquiera lo debaten o presentan el proyecto”.

“Esto llama la atención porque todos estamos preocupados por la situación que se está viviendo pero quienes tienen que hacer las cosas para que esto cambie, al menos como un gesto hacia la ciudadanía, no lo hacen. Ahora no hay veto posible para que esto no se lleve adelante. Me parece que es hora de jugársela y tener una guardia Urbana Municipal, que no es nada nuevo y existe en otras ciudades”, planteó.

Explicitó en ese sentido que “con un Estado municipal que tiene más de 600 personas trabajando, más los contratados, podría reorganizar el personal y abocarlo a trabajar en Guardia Urbana; y para el Consejo de Seguridad no se afecta ni un solo peso municipal porque es simplemente generar una mesa de diálogo y de respuestas a la ciudadanía”.

Por último, rememoró que “el concejal Guillermo Bonvín que prometía Guardia Urbana en campaña, después votó en contra del Consejo de Seguridad, y ahora dice estar a favor. Por estas cosas la gente está desilusionada de los políticos y disconforme”.