Comesatti: “El Consejo de Seguridad que se aprobó no va a cambiar nada”    

El ex concejal de Esperanza y actual dirigente de Partido Nuevo, Pablo Comesatti, criticó la conformación del Consejo de Seguridad que aprobó el Concejo Municipal y apuntó contra la “politización partidaria de un proyecto que debería ser de toda la ciudad”.

En diálogo con la CSC Radio, Comesatti manifestó su beneplácito “con el hecho de que un proyecto presentado años atrás tomó luz y se aprobó en el Concejo Municipal con cinco votos de la mayoría de los concejales de la oposición”.

“El cambio de actitud de algunos concejales, en buena hora que ocurrió, porque hace dos años nos negaron la creación del Consejo de Seguridad y ahora aprobaron la conformación de este organismo dado que, por sus expresiones en el recinto, reconocieron que se equivocaron y que fueron utilizados políticamente por el gobierno en esta Comisión de Seguridad del Cabildo Abierto”, señaló.

Además comentó que “el cambio más importante” del proyecto original “es cómo se conformaba y cómo quedó conformado ahora” y lamentó que “en la discusión del Concejo no se debatió lo más importante de esto, que es cómo se conformó; porque creo que se aprobó y lamentablemente no va a cambiar nada”. “Lamentablemente se valora que se haya aprobado un Consejo de Seguridad que hace falta en la ciudad, pero con la conformación que se aprobó no va a dar resultado y todo el esfuerzo va a caer en saco roto”.

Al respecto, planteó que “este Consejo de Seguridad como se aprobó tiene más de 30-40 integrantes de instituciones intermedias, vecinales, y otros, mientras que el Consejo original era un órgano mucho más expeditivo, más chico en su conformación, y disponía invitar a instituciones cuando hubiera temas concretos, o algún barrio afectado por algún problema, pero no abrir el juego a tantas instituciones porque así, en realidad, va a ser un Cabildo más”.

Vaticinó en tanto que “la intendenta no se va a arriesgar a vetar el proyecto pero habrá que ver si lo reglamenta o no, como muchísimas ordenanzas que se aprobaron en el Concejo y luego no se reglamentan y nunca se pusieron en funcionamiento”.

También cuestionó que no se diera a conocer la iniciativa antes de llevarla al recinto a tal punto que ni siquiera los concejales, como Sebastián Ranalleta o Andrea Martínez, “no conocían el proyecto”. Y consideró que “cuando se mezclan estos temas con una candidatura a intendente, se mezclan las cosas y se politiza partidariamente un proyecto que tendría que ser de la ciudad”.

“Hablar de seguridad no implica únicamente un Consejo de Seguridad, hay que conocer del tema porque hay 200 cámaras de seguridad –dicen que van a colocar 200 más- pero se robaron un auto en plena zona residencial de Esperanza como es el Parque de la Agricultura; hay que empezar a discutir de una vez por todas de una Guardia Urbana Municipal por el cual venimos pregonando hace años y que no implica más presupuesto municipal. Hay un debate que no se está dando ni en el Concejo ni en el Ejecutivo, y quizás no les interesa abrir el juego en este tema, pero cuando se analiza el presupuesto municipal de gastos se ve que tenemos un municipio con 2.500 millones de pesos este año, lo que son 711 millones de pesos por mes que gasta el municipio para abrir sus puertas, 7 millones de pesos diarios que nos sale a los esperancinos el funcionamiento del municipio, en este momento tenemos entre personal efectivo, contratados y eventuales 629 personas cuando el año pasado había 580”, describió.

En este contexto, Comesatti sostuvo que “el Consejo de Seguridad no es un proyecto con un color partidario sino que es un proyecto de ciudad y a este tema hay que empezar a debatirlo. Quizás haya que pensar en modificar el organigrama, quizás crear una Dirección de Seguridad o incorporar un secretario de Seguridad. Son temas que no se discuten y es hora de empezar a hacerlo”.

[Política] 🗣 La intendenta se refirió al constante cambio de opinión de los concejales opositores https://t.co/GNRoAIUZ25 — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) August 17, 2022

En otro orden de temas, planteó sus cuestionamientos en cuanto al ingreso de personal al municipio y los gastos que se ejecutan: “Si no tenemos pautas claras entre todas las fuerzas políticas o quien quiera ser candidato o integrar un gobierno, tenemos que tener puntos en común y uno de ellos debe ser congelar los ingresos de empleados, porque ya hay 629 personas adentro mas todo lo que se terceriza; hay que congelar los haberes políticos como un gesto a la ciudadanía, aunque sea por un tiempo”.

“Hoy la situación social y económica es difícil para todos, los comercios están mal, etc. y hay gestos que se pueden dar desde el Estado para achicar un poco el gasto, especialmente en una ciudad donde la gente paga sus tasas en un porcentaje mucho mayor que el promedio nacional. No veo en la clase política, ni en los concejales de la oposición ni en los oficialistas, el debate de estos temas”, explicitó.

En este marco, aseveró que “evidentemente los concejales están en campaña, cada uno de los siete concejales quiere ser candidato; bienvenido sea que tengan ambiciones políticas para transformar la ciudad pero sólo ir por los proyectos personales, no van a ningún lado”. En ese sentido, marcó que “hace unos meses se postulaban para concejales, y por eso una de las premisas que tenemos como Partido Nuevo es el rechazo a las candidaturas testimoniales, por eso la gente descree de la clase política”.