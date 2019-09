Comesatti: «Algunos concejales priorizan cuestiones políticas y no las necesidades de la ciudad»

En la sesión realizada en el Concejo Municipal el bloque PJ junto a Bonvín de Cambiemos no acompañaron el proyecto de creación de un órgano de Seguridad Ciudadana presentado por el bloque del Frente Progresista generando malestar en uno de sus creadores, Pablo Comesatti, quién mostró su enojo.

Se realizó este jueves la sesión ordinaria Nº 555 en el Concejo Municipal de Esperanza con diversos temas ingresados y tratados entre los cuáles se destacó el ingreso por parte del bloque del Frente Progresista que disponía la Creación del Consejo Local de Seguridad Ciudadana como Órgano Consultivo y de Asesoramiento en la Planificación de Políticas Públicas en el ámbito de la ciudad de Esperanza.

El mismo por el cuál trabajó Pablo Comesatti, solo fue acompañado por los ediles Andrea Martínez y Marcelo Dellaporta y rechazado por los ediles del partido Justicialista y Guillermo Bonvín.

La actitud presentada por algunos concejales que no apoyaron el proyecto generó el malestar de Comesatti que al finalizar la sesión mostró su disconformidad: «A través de nuestro Bloque ingresamos un proyecto que dispone la creación del Consejo Local de Seguridad Ciudadana como Órgano Consultivo y de Asesoramiento en la Planificación de Políticas Públicas en el ámbito de la ciudad de Esperanza. Es un ámbito de participación entre autoridades políticas, representantes de instituciones intermedias, seguridad y vecinos con un solo objetivo de aportar ideas a una problemática de inseguridad que se vive y no escapa a la ciudad de Esperanza. Es un ámbito que tiene como objetivo la creación de un espacio para aportar ideas, soluciones además de exigir respuestas a las autoridades sobre diversos problemas que se puedan plantear en el día a día de la ciudad.

Como vecino de la ciudad, es preocupante lo que se está viviendo en Esperanza con problemas de inseguridad graves y nosotros como concejales debemos aportar ideas, no la solución al problema, pero sí una idea para que el vecino tenga y encuentre un lugar para canalizar sus inquietudes, pueda exigir a las autoridades, que tenga participación la unidad fiscal con un representante de la fiscalía de la ciudad, autoridad representativa del juez de Faltas y por supuesto la autoridad policial que es la principal responsable de brindar seguridad a la ciudad.

La situación de inseguridad en Esperanza se ha agravado pero aún hay tiempo para modificar y cambiar las cosas y eso pasa si existe un espacio para aportar ideas. En su momento en la ciudad funcionó el Consejo de Seguridad Ciudadana hace más de 15 años y funcionaba bien como está funcionando en otras ciudades. Es un lugar para canalizar problemas porque sino el vecino reclama que la única manera de ser escuchados por temas inseguridad es haciendo una marcha o exigiendo un petitorio y son cosas a las cuáles no es necesario llegar cuando existe un ámbito donde el vecino a través de un representante puede llegar con sus inquietudes y poder llevar soluciones de acuerdo a problemas», explicó el concejal.

Por otra parte el representante de la Unión Cívica Radical explicó: «Este proyecto ingresó nuevamente, hace un año que había sido ingresado perdiendo estado parlamentario y volvimos a ingresar pidiendo una preferencia para que no se trate en más de dos sesiones y lamentablemente al término de la sesión solo fui acompañado por el concejal socialista Marcelo Dellaporta y la concejal de Cambiemos, Andrea Martínez y los demás concejales no acompañaron, no vieron como buena idea este Concejo. Duele que algunos concejales hayan pedido reuniones de este tipo manifestando la problemática de inseguridad en la ciudad de Esperanza y no acompañaron una idea como la presentada.

Si llegamos a este punto es porque hay mezquindades políticas. Todos nos rasgamos las vestiduras hablando del tema inseguridad, hablando de la problemática que vive la ciudad, lo que hay que hacer y a la hora de acompañar o aprobar un proyecto que da una idea al tema, nos miramos primero las ideologías políticas. Esto no debe ser algo político, sino que debe ser una cuestión de Política de Estado, una cuestión de bien común. El vecino nos dice: «Yo te voté a vos para que escuches y hagas algo», y como concejales no podemos mirar para otro lado y decir que no podemos hacer nada. Podemos aportar ideas, pero no todos los entienden así. Lamentablemente algunos concejales siguen priorizando la cuestión política partidaria y no cuestiones necesarias para la ciudad», sostuvo.