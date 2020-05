Comerciantes se movilizaron para trabajar y les pidieron que esperen

Más de 250 comerciantes marcharon esta mañana al municipio para pedirle a la Intendente Ana Meiners que habilite la apertura de sus negocios. Batiendo palmas y gritando «queremos trabajar» estuvieron más de dos horas esperando el resultado de una reunión que no definió nada. Las autoridades aclararon que la decisión es de Omar Perotti.

Se realizó esta mañana la anunciada movilización de comerciantes de Esperanza hasta el municipio para reclamar a sus autoridades la habilitación de sus actividades. A pesar de las condiciones climáticas adversas y la extendida reunión, la gran mayoría permaneció en el lugar esperando un resultado.

El reclamo toma ribetes desesperantes con sólo escuchar la realidad de cada uno de ellos que comprenden la situación sanitaria, los riesgos de contagio y el respeto por la salud de todos; pero que no tienen respuestas concretas cuando preguntan porque algunos sí y otros no.

«Las ciudades vecinas tienen más de 5 mil habitantes y todos trabajan normalmente y acá si abrimos nos mandan los municipales para hacernos multas, que venga la Intendenta a pagarme el alquiler» decía una de las comerciantes mientras batía palmas y miraba hacia la ventana del despacho de la jefa comunal.

«No se que van a decidir estos tipos allá arriba, pero yo mañana abro, son unos inútiles, no les importa el trabajo total tienen el sueldo del Estado, ellos no pagan sueldos de sus bolsillos», agregaba un comerciante del centro que muestra curtida su espalda de reclamos y malos tiempos.

«Me terminan de rechazar el crédito a tasa cero, ¿entendés? me estoy queriendo endeudar para ver si mi negocio puede seguir vivo y estos tipos no me dejan abrir las puertas porque puedo contagiar un virus que en mi ciudad no tocó a nadie en 40 días. ¡Demasiado pacíficos somos!» contaba a EDXD una joven comerciante en su impotencia.

Los relatos se multiplicaban y la bronca se acumulaba. Las calles estaban cortadas frente al edificio municipal y entonces los vecinos avanzaron desde la vereda de la plaza y ocuparon ese espacio público. Ante esa pacífica avanzada mientras se batía palmas, la policía realizó un operativo que terminó con motos interrumpiendo ese paso y tres agentes (con chalecos y alcohol en gel) cuidando el ingreso al edificio.

No había riesgos de violencia, sólo pedían trabajar.

La reunión

Ante la imposibilidad de brindar una respuesta concreta la intendenta preparó un escenario para que todos compartan el «gasto político». Convocó a los concejales de todos los signos políticos a las 10 para informarles del trabajo realizado por los médicos de la ciudad en el comité de crisis y la necesidad de no bajar la guardia en el Aislamiento Social.

La reunión se prolongó hasta las 11:30 y recién allí pidió que ingresen los comerciantes e invitó a los concejales de la oposición a permanecer en el lugar.

Para mostrarse amplia y complaciente con el CICAE, invitó también al resto de las cámaras empresarias para que todas presenten sus problemas. El reclamo lo protagonizaron los comerciantes que no se ven representados en esa entidad y no el resto de las actividades.

Mientras tanto desde la ventana del despacho replicaban palmas y cánticos de «queremos trabajar». Todo se dilató demasiado buscando diluir la manifestación. A pesar de ello, un centenar de comerciantes escucharon las palabras de Diego Baigorria al finalizar el encuentro.

Como adelantamos en EDXD, la intendenta no tiene la capacidad jurídica de decidir nada. Sólo puede presentar propuestas y protocolos al gobernador de la provincia. Si el gobernador fuera Lifschitz, Ana Meiners fletaría colectivos y llevaría a los comerciantes a Santa Fe para reclamar en Casa de Gobierno, pero el gobernador es de su mismo signo político, entonces busca calmar los ánimos y decirles «Omar ya nos va a escuchar».

En el encuentro amplio que se realizó en la intendencia, con alguna distancia social y todos murmurando tras barbijos, cada uno jugó su juego y nadie resolvió nada. Entendemos que debería haber participado de la misma el Coordinador del Comité Las Colonias, el senador Rubén Pirola, al tratarse de un conflicto en la principal ciudad de su territorio.

Quizás era preferible escucharlo a él y aprovechar las gestiones que pudiera realizar por su cercanía política con el gobernador de la provincia, que repasar los comentarios de cada uno de los presentes simulando un muro de lamentos. Todos conocen la situación y posiblemente en las próximas horas esos mismos vínculos políticos aceleran una solución.

Por el momento a sentarse a esperar mirando el cartel de «Cerrado» y acumular impuestos y servicios impagos. La sugerencia es redactar otra vez un protocolo y esperar que Omar Perotti reaccione políticamente ante una situación que se torna insostenible. Las novedades pueden llegar el miércoles o el lunes próximo.

Los comerciantes y no otros sectores, fueron los protagonistas de una jornada importante en la escena política de la ciudad y la provincia. Lo que sucedía en Esperanza inmediatamente repercutió en todo el territorio provincial y el reclamo se hizo escuchar más allá de nuestra ciudad.

Caminando con la mirada en el piso un comerciante regresaba a su casa, sin soluciones, en silencio, con la incertidumbre de un futuro inmediato incierto y la clara incapacidad de sus gobernantes de resolverle sus problemas. Paradógicamente mientras se preguntaba si todo eso valía la pena, una camioneta publicitaria le repetía por enésima vez en la plaza un audio casi provocador: Sea responsable, quédese en su casa… allá va… a su casa, a preguntarse otra vez, si valía la pena…

En las imágenes y video que ilustran esta nota, la marcha, la reunión y las declaraciones de Diego Baigorria, el titular de la Unión de Comerciantes Esperancinos.