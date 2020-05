Comerciantes reclamarán a la intendenta que los deje trabajar

Si los funcionarios no reaccionan a tiempo no tendrán a quien cobrarle los impuestos porque las ayudas prometidas sólo fueron marketing político.

Fue muy curioso lo vivido con el presidente del CICAE que también integra ese grupo y que literalmente no se la jugó. Dijo que primero tenía que pedir permiso a la comisión directiva de su entidad, antes de realizar un reclamo sectorial. Es evidente que no quiere reclamarle a Meiners absolutamente nada. Así le fue al Cicae con la Cámara de Comercio cuando aplaudieron el estacionamiento medido y quedaron solos, alimentados por las «mieles» del poder.