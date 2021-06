Comerciantes con «expectativas que mejorará el consumo para el Día del Padre»

El vicepresidente 2° de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Ricardo Diab, brindó un panorama de la situación.

En diálogo con la CSC Radio, Diab dijo que “el Día del Padre es uno de los días íconos que tiene el comercio, así como otras fechas como el Día del Niño, de la Madre y Navidad, y es una fecha muy esperada” y ante el contexto de pandemia comentó que “todas las instituciones pertenecientes a CAME hemos solicitado que nos aseguren la posibilidad de apertura de los locales para esta fecha tan importante”.

Al respecto, indicó que “es una situación muy heterogénea en el país y en la provincia donde hay distintas posibilidades, con la provincia de Santa Fe que permite la apertura hasta las 19 horas y en Rosario con un plus de una hora más para limpieza, reposición y demás”. Ante ello, destacó que “es un logro muy importante el poder dar la posibilidad a los consumidores para que puedan concurrir a los distintos lugares de compra con mayor amplitud horaria y menos aglomeración”.

Y agregó que “esto es una buena noticia, ya sabiendo también que este fin de semana no habrá confinamiento con lo cual creemos y hay expectativas de que va a mejorar mucho la performance de consumo para el Día del Padre”.

Por otra parte, sostuvo que “Fececo (Federación de Cámaras Empresarias del Comercio de Santa Fe) tiene una amplísima presencia, muy activa, en toda la región, y se trabaja con ellos muy al unísono, con el mismo criterio y conceptos”. “Hoy tenemos una ramificación en toda la provincia, que es tan larga y tan heterogénea que a veces los problemas regionales son diferentes, pero se va adecuando todo a cada región y con cada necesidad especifica pero siempre con un criterio general que es la defensa y el desarrollo de las pymes”, evaluó Diab.

Consultado por la importancia de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, analizó que “la metodología de la venta on line ha sido una herramienta que ha dado una posibilidad más y ha mejorado que el comercio pueda llegar a su consumidor, especialmente en estas épocas tan difíciles como las que vivimos. Sabemos que es un sistema que vino para quedarse y que seguirá creciendo, por eso no hay que dejar de prestarle atención. Desde CAME tenemos un montón de herramientas como CAME pago, Tienda CAME, etc. para ayudar en esto”.

“Por distintos factores la pandemia ha generado temores en la sociedad y en cada lugar con su particularidad pero los comercios de cercanía han funcionado mucho mejor y con mayor estabilidad que los comercios ubicados en los centros comerciales o en los centros de las ciudades. Por eso, revalorizar lo que se tiene en cada lugar es muy importante porque ya no se puede viajar a centros comerciales para hacer una compra, por ejemplo. De este modo, los comerciantes locales deben asumir el compromiso de mejorar, de tener las ofertas, la posibilidad de descuentos, de tarjetas de crédito, etc. para seducir al cliente y que se sienta más cómodo al quedarse en su lugar para hacer las compras”, analizó.