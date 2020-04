Comerciantes aguardan expectantes la flexibilización del aislamiento para poder trabajar

Destacó que en la ciudad “es fácil adaptar esos protocolos porque hay otra realidad, hay locales con menor capacidad, no hay transporte público, y hasta el momento no hay casos positivos y por ello quizás las excepciones sean más flexibles que para otras localidades”.

Anunció que “a ello se sumará el pedido para utilizar el sistema take away donde se pueda entregar el producto en la puerta del comercio, con medidas de protección” y consideró que “esto sería un nuevo avance”.

Resaltó que “en principio se logró la apertura vía delivery y venta on line y telefónica, con el cual se están despachando muchos pedidos y según un relevamiento propio los comerciantes aseguran que –si bien no es lo mismo que tener el negocio abierto durante ocho horas- se está comenzando a mover la rueda para aliviar la situación”.