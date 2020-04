Comerciante de la ciudad fue intimada por ofrecer delivery: “Que nos dejen trabajar”, reclamó

Sandra Joris tiene una pequeña tienda de indumentaria en Esperanza y fue intimada por la Municipalidad, bajo amenaza de clausura del local, por ofrecer su mercadería a través de las redes sociales. En ese marco, pidió: “Necesitamos trabajar ya, hoy, porque no tenemos subsidio de ningún lado, nadie nos ayuda a los comercios de Esperanza”.

En diálogo con los medios locales, Joris contó que el municipio le labró “un acta y me dijeron que no podía hacer más publicidad por redes sociales ni por celular” y contó que “la tienda no es un lugar donde se aglomera un montón de gente; pueden venir cuatro en el día y nos ponemos contentos”.

Dijo que ante la situación habló “con el CICAE y con UCoEs pero la Municipalidad tienen un montón de burocracia y de papeles, pero nosotros necesitamos trabajar ya, porque no tenemos subsidio de ningún lado, y nadie nos ayuda a los comercios de Esperanza”.

En ese marco, mencionó que otros comerciantes se comunicaron “desesperados porque nadie nos ayuda y nadie nos da una solución”. Como ejemplo, relató el caso de una comerciante “que paga 15.000 pesos de alquiler y tuvo que entregar solamente 3.000, pero quien le alquila le exige el total; y hay otros comerciantes que tienen muchos empleados y no pueden sostenerlo”.

“Le pido a la señora intendenta que tome cartas en el asunto y que nos deje trabajar aunque sea algunas horas a la tarde, dando turnos para que la gente no se amontone”, solicitó.

Y reiteró que “me dijeron que si seguía vendiendo así me iban a clausurar porque los clientes me pedían cosas por Facebook y las venían a buscar; acá es un local chiquito donde no se amontona gente”.

Asimismo, criticó que “hay un montón de comercios chicos que necesitan trabajar y no los dejan mientras el centro está lleno de colas por todos lados y nadie dice nada, están llenos los bancos, ayer debajo de la lluvia estuvieron llenas las mutuales para pagar y todos hicieron la vista gorda, mientras a mí me llegan con una intimación para clausurarme porque vendo dos o tres pulóveres por día”.

Comentó que “según las chicas que me acercaron el papel de la intimación fue por una denuncia y me dijeron que van a ir por todos los comercios que estamos haciendo publicidad por redes sociales”.

Ante esto, se manifestó “indignada” porque “todas las tiendas de la ciudad están haciendo delivery, entregas a domicilio, o el cliente pasa a buscar la prenda” y volvió a pedir “que la Municipalidad nos deje trabajar hoy, porque no tenemos ningún subsidio de nadie, nadie nos ayuda ni nos avala, tomaremos recaudos para que el cliente entre de a uno”.

Nota relacionada: