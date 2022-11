Comenzó otra fecha en La City que el jueves tendrá la Supercopa

Con 12 encuentros comenzó la sexta fecha del torneo «Seven Audivisual» en La City. La misma se cierra el día jueves con 16 juegos. Además se jugará dos partidos correspondientes a la «Supercopa Teniente Dan» que será transmitida en vivo por la CSC 106.5 y canales de Wiltel.

Comenzó una semana a puro fútbol, en La City, por la sexta fecha , en la «A» Deportivo Gambeta con dos golazos de Andrés Miquere le ganó a Palo Cruz que sigue en el fondo. Por la misma Teniente Dan goleó a Capri Sillones en un partido bárbaro. Por otra parte, en la «C» el puntero Studio Soft goleó a Demonte y sigue en la cima en «soledad». Por la misma en «duelo» de escoltas La Perrada derrotó a Manos de Tijera y se quedaron a un punto del líder. Además por la misma el que sigue sin levantar cabeza es Kinesio Center, ésta vez cayó por la mínima ante La Botoneta.

Además en la «D», el puntero Humboldt FC sigue ganando y es más puntero e invicto que nunca y con puntaje ideal. Por la misma Carri El Mono «aplastó» a Maffesoni y con la figura descollante de José Müller que marcó por cuadruplicado.

Por otra parte el jueves además del cierre de la sexta fecha se enfrentarán por la «Supercopa Teniente Dan» los campeones del nocturno con los del torneo de los sábados.

Así se jugará:

⚽ JUEVES 10/11 A LAS 20 HS: CATEGORIA E 👉 HUMBOLDT FC vs PANADERIA DON JERONIMO

⚽ JUEVES 10/11 A LAS 21 HS: CATEGORIA D 👉 LA PERRADA FC VS CHS MECANICA

Estos fueron los resultados del torneo «Seven Audiovisual»

A NIGHT

PALO CRUZ 1 – DEPORTIVO GAMBETA 2

CAPRI SILLONES 4 – TENIENTE DAN 6

10 NOVIEMBRE, 2022 APUKA TUR VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 1

10 NOVIEMBRE, 2022 HULK GYM VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 2

10 NOVIEMBRE, 2022 LA BANDA DE FRANCK VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

B NIGHT

CERVEZA A. AMADEUSS 0 – TALLER INTEGRAL 5

SUPER MAYO 0 – LA SCALONETA 3

10 NOVIEMBRE, 2022 PARIS SAN FERNÉ VS TEAM PRO 8:00 PM CANCHA 2

10 NOVIEMBRE, 2022 LIRICO VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 6

10 NOVIEMBRE, 2022 FERRO F.C. VS PINTURAS NAHUEL 9:00 PM CANCHA 7

C NIGHT

MANOS DE TIJERA 2 – LA PERRADA F.C. 4

LA BOTONETA 1 – KINESIO CENTER 0

DEMONTE ARQUITECTURA 1 – STUDIO SOFT 4

10 NOVIEMBRE, 2022 GUSMA S.A. VS BARRANCA 8:00 PM CANCHA 3

10 NOVIEMBRE, 2022 INTER DEL GORDO ALEGRE VS PANADERÍA BRISA 10:00 PM CANCHA 3

10 NOVIEMBRE, 2022 INDIRECTO F.C. VS ROUND UP F.C. 10:00 PM CANCHA 5

D NIGHT

SOBRERO MUEBLES 1 – LA RAMBLA 0

ASTON BIRRA F.C. 1 – HUMBOLDT F.C. 2

CARRI “EL MONO” 8 – MAFFESONI MUEBLES 1

EL 69 1 – VIDRIERIA CERSU 1

10 NOVIEMBRE, 2022 FECHA LIBRE F.C. VS ZINGUERIA OGGIER 9:00 PM CANCHA 6

10 NOVIEMBRE, 2022 XFLIGHT VS EL REJUNTE 10:00 PM CANCHA 6

E NIGHT

BRANCA FC 1 – HUGES F.C. 1

10 NOVIEMBRE, 2022 EL MOLINO VS SACACHISPAS 8:00 PM CANCHA 1

10 NOVIEMBRE, 2022 FIMACO VS LOS GLADIADORES 8:00 PM CANCHA 7

10 NOVIEMBRE, 2022 DEPORTIVO SANTA FE VS LA LOLY 10:00 PM CANCHA 2

10 NOVIEMBRE, 2022 AGENCIA LA GANADORA VS PARA QUE TE TRAJE 10:00 PM CANCHA 1

10 NOVIEMBRE, 2022 MI ABUELA MARTA VS RECICLADO ESPERANZA 10:00 PM CANCHA 7