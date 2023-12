Comenzó los 16vos de final de la «Copa 15 Años Teos Disco»

Se puso en marcha los cruces de dieciseisavos de final de la «Copa 15 Años Teos Disco» en el Complejo La City. En la misma se vivieron partidazos en las distintas copas, oro, plata y bronce. Los cruces se cierran el jueves 7 de diciembre desde las 20 horas.

Este martes se dio inicio a los cruces de 16vos de final de las distintas copas, en la de «Oro», De Zurda no la pasaba bien con Biassoni y perdía pero apareció sobre el final, el «crack» Lucho Burguener que con un «hat trick» le dio el pase a cuartos de final a De Zurda. Algo parecido pasó con NC Neumáticos que le ganaba «muy bien» a los «galácticos» de La Pinoteca en la primera mitad, pero La Pinoteca metió cambios y le ganó por 5 a 4 con un gol agónico de «dava» Ceballos y sigue en carrera. Los otros que también siguen son Pollos Pipin que en un tremendo partidazo le ganaron por la mínima a Todo Lento. Y Verdulería Lito que luego de igualar en 0 con Humboldt FC fueron a una interminable tanda de penales y se quedó con el triunfo.

Mientras que por la de «Plata», pasaron Six Tienda que derrotó a Rimor por 3 a 2 en otro partido «bárbaro», al igual que Pinturería Amazonas que le ganó a Mi Abuela Marta y Manos de Tijera a Hulk Gym también por el mismo marcador. Y el otro que obtuvo el pase a cuartos es Credifin que igualó en 2 ante Ultimate Mistoles y lo derrotó por penales 2 a 1.

Y por la de «Bronce», Ferro derrotó a Fletes Iván, La Marioneta goleó por 5 a 3 a Los Apaches, Super Mayo le metió 7 a Los Cumbiambas y La Imperial tras igualar en 2 con Los Pibes lo derrotó por penales y todos accedieron a la siguiente ronda.

Estos fueron los resultados:

DE ZURDA 5 – BIASSONI 4 – COPA DE ORO

NC NEUMATICOS 4 – LA PINOTECA 5 – COPA DE ORO

POLLOS PIPIN 1 – TODO LENTO 0 – COPA DE ORO

RIMOR SRL 2 – SIX TIENDA 3 – COPA DE PLATA

ULTIMATE MISTOLES 2 (1) – CREDIFIN EXPRESS 2 (2) – COPA DE PLATA

FLETES IVAN 1 – FERRO FOR EVER 3 – COPA DE BRONCE

PINTURERIA AMAZONAS 3 – MI ABUELA MARTA 2 – COPA DE PLATA

HUMBOLDT F.C. 0 (10) – VERDULERIA EL LITO 0 (11) – COPA DE ORO

LA MARIONETA 5 – LOS APACHES 3 – COPA DE BRONCE

SUPER MAYO 7 – LOS CUMBIAMBAS 0 – COPA DE PLATA

MANOS DE TIJERA 3 – HULK GYM 2 – COPA DE PLATA

LOS PIBES 2 (1) – LA IMPERIAL 2 (2) – COPA DE BRONCE

Esto es lo que resta:

Jueves 7 de diciembre

CANCHA 1

HERRERIA AW VS GOMERIA LAUTARO 20 HS – COPA DE ORO

PANADERIA EL DELEITE VS LA ESCARAPELA 21 HS – COPA DE ORO

DAYER SILLAS VS AGRONOMIA PAMPA 22 HS – COPA DE ORO

CANCHA 2

LA RAMADA VS ASCO DA GAMA 20 HS – COPA DE PLATA

CONSTRUCCIONES PALOMEQUE VS SANITARIOS FACHINI 21 HS – COPA DE BRONCE

ASTON BIRRA VS PARADOR 70 22 HS – COPA DE PLATA

CANCHA 3

AURELIO VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 20 HS – COPA DE PLATA

KINESIO CENTER VS EL MOLINO 21 HS – COPA DE ORO

PLANTERIA MI JARDIN VS MAFALDA 2.0 22 HS – COPA DE BRONCE

CANCHA 4

FARMACIA BORBOGNO VS LA JUVE DE CANDIOTTI 20 HS – COPA DE BRONCE

APUKA TUR VS BRASERIA EL 1 21 HS – COPA DE BRONCE

LOS POWER RANGERS VS PILAR F.C. 22 HS – COPA DE PLATA